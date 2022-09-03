Правительство Приморья поздравило жителей с 3 сентября шуточным роликом

Posted 3 сентября 2022, 05:33
Published 3 сентября 2022, 05:33
Modified 3 сентября 2022, 05:33
Updated 3 сентября 2022, 05:33
Правительство Приморского края не осталось в стороне и опубликовало шуточный ролик с Михаилом Шуфутинским на фоне Русского моста. На видео маэстро русского шансона появляется и исчезает в волнах залива.
Знаковая песня увидела свет в 1994 году и с тех пор стала одним из символов наступающей осени.
Мемы и ролики про третье сентября появляются каждый год. Сам Шуфутинский не остался в стороне и записал с российским певцом Егором Кридом ремейк на песню «3 сентября», добавив в композицию немного репа и придав ей более свежее звучание.