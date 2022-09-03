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Posted 3 сентября 2022, 05:33

Published 3 сентября 2022, 05:33

Modified 3 сентября 2022, 05:33

Updated 3 сентября 2022, 05:33

Правительство Приморья поздравило жителей с 3 сентября шуточным роликом

3 сентября 2022, 05:33
Третье сентября в России является неофициальным праздником, родившимся из песни Михаила Шуфутинского. Что именно празднуется в этот день доподлинно неизвестно, но для россиян этот день стал временем, когда «горят костры рябин».

Правительство Приморского края не осталось в стороне и опубликовало шуточный ролик с Михаилом Шуфутинским на фоне Русского моста. На видео маэстро русского шансона появляется и исчезает в волнах залива. 

Знаковая песня увидела свет в 1994 году и с тех пор стала одним из символов наступающей осени. 

Мемы и ролики про третье сентября появляются каждый год. Сам Шуфутинский не остался в стороне и записал с российским певцом Егором Кридом ремейк на песню «3 сентября», добавив в композицию немного репа и придав ей более свежее звучание. 

#Новости#Общество#Владивосток#Артист#Сентябрь
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