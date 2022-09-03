vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября 2022, 06:24

Published 3 сентября 2022, 06:24

Modified 3 сентября 2022, 06:24

Updated 3 сентября 2022, 06:24

В Приморье сгорел известный ресторан

В Приморье сгорел известный ресторан

3 сентября 2022, 06:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В приморском городе Находка сгорел популярный местный ресторан китайской кухни. В пожаре никто из посетителей и сотрудников не пострадал.

Пресс-служба МЧС уточняет, что пожарные расчеты прибыли на место, когда крыша трехэтажного здания на улице Комсомольской была уже охвачена пламенем. В результате пожара здание было объято огнем, кровля обрушилась.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причины будут устанавливать инспекторы, которые уже работают на месте. В тушении было задействовано четыре пожарные машины и четырнадцать человек.

Очевидцы сообщают, что место пользовалось популярностью, но теперь его придется восстанавливать заново. В заведении можно было вкусно поесть и поиграть в бильярд.

#Новости#Пожар#Находка#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика