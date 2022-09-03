В Приморье сгорел известный ресторан

Posted 3 сентября 2022, 06:24
Published 3 сентября 2022, 06:24
Modified 3 сентября 2022, 06:24
Updated 3 сентября 2022, 06:24
Пресс-служба МЧС уточняет, что пожарные расчеты прибыли на место, когда крыша трехэтажного здания на улице Комсомольской была уже охвачена пламенем. В результате пожара здание было объято огнем, кровля обрушилась.
Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причины будут устанавливать инспекторы, которые уже работают на месте. В тушении было задействовано четыре пожарные машины и четырнадцать человек.
Очевидцы сообщают, что место пользовалось популярностью, но теперь его придется восстанавливать заново. В заведении можно было вкусно поесть и поиграть в бильярд.