Во Владивостоке строят лучшую дальневосточную школу

Posted 5 сентября 2022, 07:21
Published 5 сентября 2022, 07:21
Modified 5 сентября 2022, 07:33
Updated 5 сентября 2022, 07:33
Микрорайон с видом на бухту Патрокл – один из новых жилых районов Владивостока. Он активно застраивается. Наряду с многоэтажками здесь, как ранее отмечало «Восток-Медиа», возводятся и социальные объекты, один из них – новая школа, сообщили в администрации Владивостока.
Участок под новую школу городу на федеральных землях в 2016 году предоставил финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, его площадь составила 3,3 гектара. Как продвигается строительство важного социального объекта смог оценить генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
По его словам, безвозмездная передача федеральных земель под строительство социальных объектов – важный инструмент развития регионов. В прошлом, 2021 году ДОМ.РФ передал двадцати регионам страны 67 гектаров под строительство 17 детсадов, 13 школ, трёх спортивных объектов и поликлиники. А с 2008 года на эти цели 27 регионам передано 234 участка общей площадью 357 гектаров
«Это позволяет местным властям создавать на пустовавших ранее участках качественную инфраструктуру для воспитания детей, образования и занятий спортом», – отметил Виталий Мутко.
Строительство школы улице Басаргина ведёт группа компаний «Альянс». Единое трёхэтажное здание образовательного учреждения составят два учебных корпуса. Их общая площадь составит около 25 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на обучение 1275 человек. Кроме учебных классов, к слугам юных горожан здесь предусмотрена библиотека, бассейн и даже собственный кинотеатр.
Финансирование строительства ведётся за счёт федерального, регионального и муниципального бюджетов.
В настоящее время застройщик занимается гидроизоляцией стен подвала учебного корпуса. Производятся работы по армированию плит перекрытия, изготовлению арматурных каркасов, установке опалубки перекрытия, устройству подпорных стен. Полностью завершено устройство фундаментов и стен подвалов обоих корпусов.
По словам главы Владивостока Константина Шестакова, этот проект является для города одним из приоритетных.
«Мы хотим построить лучшую школу на Дальнем Востоке. Знаю, что он будет достойно реализован – с ДОМ.РФ мы давние партнёры и работаем вместе на благо Владивостока. Только общими усилиями можно решить важные социальные вопросы», – подчеркнул градоначальник.
На пришкольной территории обустроят три зоны: для отдыха, для занятий физкультурой и спортом и хозяйственной деятельности. Внутри периметра появятся игровые и спортивные площадки, места для проведения общешкольных событий. Также школьный двор благоустроят и озеленят – высадят деревья и кустарники.
Ввод школы в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.