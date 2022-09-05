Во Владивостоке строят лучшую дальневосточную школу

Микрорайон с видом на бухту Патрокл – один из новых жилых районов Владивостока. Он активно застраивается. Наряду с многоэтажками здесь, как ранее отмечало «Восток-Медиа», возводятся и социальные объекты, один из них – новая школа, сообщили в администрации Владивостока.