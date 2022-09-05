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Posted 5 сентября 2022, 10:00

Published 5 сентября 2022, 10:00

Modified 5 сентября 2022, 10:56

Updated 5 сентября 2022, 10:56

Во Владивостоке впервые проведут Международный турнир по академической гребле

5 сентября 2022, 10:00
В бухте Новик у острова Русский 09 сентября состоится Международная Владивостокская регата. Соревнования по академической гребле пройдут в рамках спортивной программы Восточного экономического форума – 2022. Участие в них примут профессиональные и любительские команды.

В организации состязания приняли участие Федерация гребного спорта России, Министерство спорта и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Активную поддержку мероприятия оказывает компания «Норникель».

Во Владивостоке гонки подобного уровня проводят в первый раз. Вход для гостей свободный. Помимо населения Приморского края, знаковое спортивное событие должны посетить немало туристов. Они приедут в регион во время проведения форума. Организаторы сообщили, что скучать не придется ни зрителям, ни атлетам.

Гости регаты оказались в центре внимания, как и спортивная часть мероприятия. Так, на территории клуба «Новик» появятся интерактивные зоны, интересные как взрослым, так и детям. Речь идет о проведении разных мастер-классов, выставке гребных видов спорта с экспонированием различного вида «водных болидов» - от байдарок и каноэ до гигантских лодок-драконов.

Кроме того, в распоряжении гостей будут особые тренажеры по гребле-индор для «плавания» на суше. Позаниматься с ними сможет любой желающий. Также гостям будут доступны фуд-корт с гастрономическими специалитетами и особая фотозона для фиксации впечатлений.

В гонках Владивостокской регаты непосредственно будет участвовать призер Олимпийских игр в Токио Анна Пракатень вместе с другими именитыми гребцами. За победу будут бороться атлеты из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заплывы в различных дисциплинах пройдут в 12-километровом Акватории бухты Новик, которая защищена со всех сторон сопками. Двигаться к финишу первыми станут такие классы судов, как одиночка, двойка парная, четверка парная и восьмерка распашная с рулевым.

По словам президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина, с учетом состава участников и заявленных дисциплин зрителей и спортсменов ждут зрелищные заезды и настоящая борьба гребцов. Подобное событие в мире гребного спорта пропустить нельзя.

Поддержка Владивостокской регаты со стороны компании «Норникель» не случайна. Компания уже на протяжении нескольких лет активно вкладывается в развитие Дальневосточного округа. Здесь расположен один из производственных активов компании - Быстринский ГОК.

 

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