Во Владивостоке впервые проведут Международный турнир по академической гребле

Кроме того, в распоряжении гостей будут особые тренажеры по гребле-индор для «плавания» на суше. Позаниматься с ними сможет любой желающий. Также гостям будут доступны фуд-корт с гастрономическими специалитетами и особая фотозона для фиксации впечатлений.