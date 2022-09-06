На ВЭФ компания «Атомайз» провела мастер-класс по торговле цифровыми финансами

«Атомайз» — первая российская платформа, получившая одобрение Банка России на выпуск цифровых активов и включенная в специальный реестр операторов. Созданию платформы предшествовало принятие закона о цифровых финансовых активах, в разработке которого активно участвовала группа «Интеррос». Экосистема компании была создана в 2019 году. Ее создание поддержали международные группы инвесторов, в частности Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Компания первая в России выпустила ЦФА на палладий и ряд других продуктов.