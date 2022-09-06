На ВЭФ компания «Атомайз» провела мастер-класс по торговле цифровыми финансами

Posted 6 сентября 2022, 18:16
Published 6 сентября 2022, 18:16
Modified 6 сентября 2022, 18:16
Updated 6 сентября 2022, 18:16
В ходе мастер-класса участники смогли разобраться в тонкой науке цифровых активов и понять возможности современных сетевых тенденций. Об этом пишет kp.ru.
По словам Екатерины Фроловичевой, построенная на технологии блокчейн платформа «Атомайз» позволяет любому гражданину России или юрлицу вложить любую сумму в самые разные базовые активы. К примеру, такими активами могут быть драгоценные металлы.
«В ближайшем будущем мы видим распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство», — подчеркнула руководитель компании.
Больше всего участников мастер-класса интересовал механизм интеграции технологии блокчейн в строительные проекты.
«Атомайз» — первая российская платформа, получившая одобрение Банка России на выпуск цифровых активов и включенная в специальный реестр операторов. Созданию платформы предшествовало принятие закона о цифровых финансовых активах, в разработке которого активно участвовала группа «Интеррос». Экосистема компании была создана в 2019 году. Ее создание поддержали международные группы инвесторов, в частности Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Компания первая в России выпустила ЦФА на палладий и ряд других продуктов.