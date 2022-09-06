«Размотало немного» — элитная марка авто «разложилась» в ДТП во Владивостоке

Posted 6 сентября 2022, 01:05
Published 6 сентября 2022, 01:05
Modified 6 сентября 2022, 01:13
Updated 6 сентября 2022, 01:13
Белый "мерс" полностью лишился переднего бампера. Фары магическим образом отлетели, "внутренности" автомобиля вывалились наружу. Теперь у машины есть лишь крышка капота, а под ней - зияющая дыра.
Повреждения второго участника ДТП неизвестны - по внешним признакам определить сложно.
Столкновение произошло на въезде в город, от Угольной. Сейчас в этом районе собирается большая пробка. Дорожное движение осложняется сильным ливнем, который, по прогнозу синоптиков, будет идти в течение всего дня.
Обстоятельства происшествия выясняются. Владельцы машин ждут автоинспектора.
UPD: выяснилось, что автоавария произошла возле Подгороденки в Трудовом.
Пострадали ли они в ходе столкновения — неизвестно.
Напомним, что в России могут отменить штрафы за тонирование окон. Предполагается, что таким образом законопроект сможет обезопасить водителей и предотвратить ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором таксист сбил мотоциклиста. Состояние пострадавшего не уточняется.