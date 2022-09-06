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Posted 6 сентября 2022, 01:05

Published 6 сентября 2022, 01:05

Modified 6 сентября 2022, 01:13

Updated 6 сентября 2022, 01:13

«Размотало немного» — элитная марка авто «разложилась» в ДТП во Владивостоке

6 сентября 2022, 01:05

Дорогая иномарка пострадала в жестком ДТП во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Белый Mercedes столкнулся с черной неопознанной машиной во Владивостоке. Иномарка сильно пострадала, обстоятельства столкновения выясняются.

Белый "мерс" полностью лишился переднего бампера. Фары магическим образом отлетели, "внутренности" автомобиля вывалились наружу. Теперь у машины есть лишь крышка капота, а под ней - зияющая дыра.

Повреждения второго участника ДТП неизвестны - по внешним признакам определить сложно. 

Столкновение произошло на въезде в город, от Угольной. Сейчас в этом районе собирается большая пробка. Дорожное движение осложняется сильным ливнем, который, по прогнозу синоптиков, будет идти в течение всего дня.

Обстоятельства происшествия выясняются. Владельцы машин ждут автоинспектора.

UPD: выяснилось, что автоавария произошла возле Подгороденки в Трудовом.

Пострадали ли они в ходе столкновения — неизвестно.

Напомним, что в России могут отменить штрафы за тонирование окон. Предполагается, что таким образом законопроект сможет обезопасить водителей и предотвратить ДТП.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором таксист сбил мотоциклиста. Состояние пострадавшего не уточняется.

#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Происшествие#ДТП
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