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Posted 6 сентября 2022, 01:26

Published 6 сентября 2022, 01:26

Modified 6 сентября 2022, 01:26

Updated 6 сентября 2022, 01:26

Усатый-полосатый: тигр вышел к людям в Кавалерово — видео

6 сентября 2022, 01:26
Сюжет
Происшествие
Вчера, 5 сентября, прошёл Тигриный форум, где сообщили об увеличении популяции и ареала полосатой кошки. В сети появилось реальное тому доказательство.

Тигра заметили на Кавалеровском перевале в Приморском крае. Кошка вышла на дорогу, навстречу проезжавшей в ночное время машине. Водитель заметил хищника и остановился, тигр смог перейти дорогу. С людьми он был не очень приветлив, оборачивался и рычал. Никто не пострадал, но на место уже выехал Охотнадзор Приморского края.

 

Ранее «Восток-Медиа» писало о II Международном форуме по сохранению тигра. Событие проходило в рамках ВЭФ-2022. На форуме выступил президент России Владимир Путин, который раскрыл результаты «тигриной переписи».

#Видео#Происшествие#Тигр#Встреча
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