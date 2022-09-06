Усатый-полосатый: тигр вышел к людям в Кавалерово — видео

Тигра заметили на Кавалеровском перевале в Приморском крае. Кошка вышла на дорогу, навстречу проезжавшей в ночное время машине. Водитель заметил хищника и остановился, тигр смог перейти дорогу. С людьми он был не очень приветлив, оборачивался и рычал. Никто не пострадал, но на место уже выехал Охотнадзор Приморского края.