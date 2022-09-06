Усатый-полосатый: тигр вышел к людям в Кавалерово — видео

Posted 6 сентября 2022, 01:26
Published 6 сентября 2022, 01:26
Modified 6 сентября 2022, 01:26
Updated 6 сентября 2022, 01:26
Тигра заметили на Кавалеровском перевале в Приморском крае. Кошка вышла на дорогу, навстречу проезжавшей в ночное время машине. Водитель заметил хищника и остановился, тигр смог перейти дорогу. С людьми он был не очень приветлив, оборачивался и рычал. Никто не пострадал, но на место уже выехал Охотнадзор Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о II Международном форуме по сохранению тигра. Событие проходило в рамках ВЭФ-2022. На форуме выступил президент России Владимир Путин, который раскрыл результаты «тигриной переписи».