В Хабаровском крае запустят производство городских и междугородних автобусов

В серии важных встреч – питч-сессия с Артемом Довлатовым, главой Фонда развития ДВ и Арктики, зампредседателя ВЭБ.РФ и Алексеем Бакулиным, главой «Волгабас». Особый акцент сделан на участии ВЭБ.РФ в программе постройки сборочного производства автобусов. Выпускаемые машины будут предназначены как для городских, так и для междугородних перевозок. Кроме того, в регионе наладят выпуск водоробусов и электробусов, предназначенных для регионального рынка ДФО.