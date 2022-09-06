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Posted 6 сентября 2022, 06:17

Published 6 сентября 2022, 06:17

Modified 6 сентября 2022, 06:17

Updated 6 сентября 2022, 06:17

В Хабаровском крае запустят производство городских и междугородних автобусов

6 сентября 2022, 06:17
Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края, возглавил региональную делегацию на Восточном экономическом форуме. На полях ВЭФ губернатором будет проведена серия значимых переговоров, которые должны завершиться заключением партнерских соглашений, направленных на развитие инфраструктуры края.

В серии важных встреч – питч-сессия с Артемом Довлатовым, главой Фонда развития ДВ и Арктики, зампредседателя ВЭБ.РФ и Алексеем Бакулиным, главой «Волгабас». Особый акцент сделан на участии ВЭБ.РФ в программе постройки сборочного производства автобусов. Выпускаемые машины будут предназначены как для городских, так и для междугородних перевозок. Кроме того, в регионе наладят выпуск водоробусов и электробусов, предназначенных для регионального рынка ДФО.  

Глава края выразил корпорации благодарность за содействие в развитии региона. Сейчас госкорпорация осуществляет финансирование крупных инвестиционных проектов на территории Хабаровского края, содействует производству грузопассажирских авто-железнодорожных паромов, а также участвует в программах финансирования нескольких социально значимых объектов отрасли образования и здравоохранения, информирует transsibinfo.com.

Михаил Дегтярев отметил, что ему известно о том, что ВЭБ.РФ может принять участие в финансировании постройки дальневосточного автобусного кластера, планируемого к реализации компанией «Бакулин Моторс Групп». Он заявил, что краевые власти положительно оценивают данную инициативу и выразил готовность выделить проекту земельный участок и инженерную инфраструктуру. При участии Минвостокразвития РФ, КРДВ проекту предоставят преференциальный режим ТОР, - пообещал губернатор.  

Запуск полного цикла производства автобусов на территории края обеспечит регион 1000 единиц транспорта ежегодно. Этот кластер будет первым проектом такого рода в Хабаровском крае. Планируют запустить не просто производственную площадку и выпускать основные комплектующие, среди которых силовая установка, элементы шасси, электромосты; но также собираются наладить выпуск водородных энергетических компонентов и открыть научно-инжиниринговый центр. Полностью проект оценивается в 6,5 млрд руб., содействие госкорпорации – 5,2 млрд руб.  

Артем Довлатов рассказал, что инвестиции в улучшение качества жизни городского населения входят в число основных направлений для госкорпорации. Планы по модернизации общественного транспорта создают в регионе спрос на современную автобусную технику. При участии ВЭБ.РФ реализовались программы по обновлению общественного транспорта в пятнадцати городах, среди которых есть и города ДФО. Программа «Дальневосточный автобус» обеспечит снижение стоимости автобусного транспорта и стабилизирует сферу общественных перевозок.

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