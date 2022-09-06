В Хабаровском крае запустят производство городских и междугородних автобусов

Posted 6 сентября 2022, 06:17
Published 6 сентября 2022, 06:17
Modified 6 сентября 2022, 06:17
Updated 6 сентября 2022, 06:17
В серии важных встреч – питч-сессия с Артемом Довлатовым, главой Фонда развития ДВ и Арктики, зампредседателя ВЭБ.РФ и Алексеем Бакулиным, главой «Волгабас». Особый акцент сделан на участии ВЭБ.РФ в программе постройки сборочного производства автобусов. Выпускаемые машины будут предназначены как для городских, так и для междугородних перевозок. Кроме того, в регионе наладят выпуск водоробусов и электробусов, предназначенных для регионального рынка ДФО.
Глава края выразил корпорации благодарность за содействие в развитии региона. Сейчас госкорпорация осуществляет финансирование крупных инвестиционных проектов на территории Хабаровского края, содействует производству грузопассажирских авто-железнодорожных паромов, а также участвует в программах финансирования нескольких социально значимых объектов отрасли образования и здравоохранения, информирует transsibinfo.com.
Михаил Дегтярев отметил, что ему известно о том, что ВЭБ.РФ может принять участие в финансировании постройки дальневосточного автобусного кластера, планируемого к реализации компанией «Бакулин Моторс Групп». Он заявил, что краевые власти положительно оценивают данную инициативу и выразил готовность выделить проекту земельный участок и инженерную инфраструктуру. При участии Минвостокразвития РФ, КРДВ проекту предоставят преференциальный режим ТОР, - пообещал губернатор.
Запуск полного цикла производства автобусов на территории края обеспечит регион 1000 единиц транспорта ежегодно. Этот кластер будет первым проектом такого рода в Хабаровском крае. Планируют запустить не просто производственную площадку и выпускать основные комплектующие, среди которых силовая установка, элементы шасси, электромосты; но также собираются наладить выпуск водородных энергетических компонентов и открыть научно-инжиниринговый центр. Полностью проект оценивается в 6,5 млрд руб., содействие госкорпорации – 5,2 млрд руб.
Артем Довлатов рассказал, что инвестиции в улучшение качества жизни городского населения входят в число основных направлений для госкорпорации. Планы по модернизации общественного транспорта создают в регионе спрос на современную автобусную технику. При участии ВЭБ.РФ реализовались программы по обновлению общественного транспорта в пятнадцати городах, среди которых есть и города ДФО. Программа «Дальневосточный автобус» обеспечит снижение стоимости автобусного транспорта и стабилизирует сферу общественных перевозок.