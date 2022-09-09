В санкционный список МИД РФ попали новые граждане стран Евросоюза

Posted 9 сентября 2022, 19:00
Published 9 сентября 2022, 19:00
Modified 14 сентября 2022, 19:01
Updated 14 сентября 2022, 19:01
МИД РФ заявил, что в виде ответа на ограничения, направленные против россиян и юрлиц России, власти решили пополнить списки членов европейских ведомств и частных лиц, въезд для которых на территорию РФ закрыт.
Кроме того, на сайте говорится о распространении запрета на высшее военное руководство ЕС, высокопоставленных служащих силовых ведомств государств Евросоюза; а также сотрудников предприятий, производящих вооружение и военную технику, поставляемые Киеву, сообщает Russian.rt.com.
Известно, что Министерством иностранных дел РФ ранее в контрсанкционный список были включены 25 американских граждан, среди которых — чиновники США и актеры Бен Стиллер и Шон Пенн.