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Posted 9 сентября 2022, 19:00

Published 9 сентября 2022, 19:00

Modified 14 сентября 2022, 19:01

Updated 14 сентября 2022, 19:01

В санкционный список МИД РФ попали новые граждане стран Евросоюза

9 сентября 2022, 19:00
Российским МИДом в санкционный список внесены новые граждане ЕС и представители европейских государств. Информация опубликована на сайте ведомства.

МИД РФ заявил, что в виде ответа на ограничения, направленные против россиян и юрлиц России, власти решили пополнить списки членов европейских ведомств и частных лиц, въезд для которых на территорию РФ закрыт. 

Кроме того, на сайте говорится о распространении запрета на высшее военное руководство ЕС, высокопоставленных служащих силовых ведомств государств Евросоюза; а также сотрудников предприятий, производящих вооружение и военную технику, поставляемые Киеву, сообщает Russian.rt.com.

Известно, что Министерством иностранных дел РФ ранее в контрсанкционный список были включены 25 американских граждан, среди которых — чиновники США и актеры Бен Стиллер и Шон Пенн.

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