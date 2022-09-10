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Posted 10 сентября 2022, 02:55

Published 10 сентября 2022, 02:55

Modified 10 сентября 2022, 02:59

Updated 10 сентября 2022, 02:59

На одной из улиц Владивостока стало опасно оставлять машины на ночь

На одной из улиц Владивостока стало опасно оставлять машины на ночь

10 сентября 2022, 02:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобилисты
Парковка у дома может обернуться для владивостокцев трагедией кошелька. Неизвестные в темноте «избивают» автомобили, оставленные у обочины.

С парковочными местами в дальневосточной столице туго — давно уж не секрет. Но, если после тяжёлого трудового дня, поздним вечером вы нашли свободное местечко у дома, это ещё не значит, что вам повезло.

Сегодня ночью неизвестные «избили» автомобиль марки Toyota Camry, оставленный хозяином на улице Нейбута. Вандалы бросили неопознанный предмет в заднее стекло машины, тем самым вдребезги его разбив.

Одни жильцы домов рядом рассказывают, что на поступок маргиналов подтолкнул шальной градус:

«Просто пить надо меньше. Они сначала пили до часу ночи, а потом началось…», — пишут очевидцы.

А другие сообщают о более романтичной истории, в которой замешены высокие чувства:

«Вроде сказали, что парень с девушкой поругались… прекрасная половина не пережила ссоры. Это была мстя», — рассказывает житель Владивостока.

Более точные подробности остаются загадкой. Но не исключено, что ссора возлюбленных произошла после пары бокалов чего-нибудь горячительного. 

Ранее «Восток-Медиа» рассказало о неадеквате из дальневосточной столицы, устроившем погром посреди белого дня.

#Общество#Владивосток#Автомобилисты#Авто
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