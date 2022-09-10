На одной из улиц Владивостока стало опасно оставлять машины на ночь

Posted 10 сентября 2022, 02:55
Published 10 сентября 2022, 02:55
Modified 10 сентября 2022, 02:59
Updated 10 сентября 2022, 02:59
С парковочными местами в дальневосточной столице туго — давно уж не секрет. Но, если после тяжёлого трудового дня, поздним вечером вы нашли свободное местечко у дома, это ещё не значит, что вам повезло.
Сегодня ночью неизвестные «избили» автомобиль марки Toyota Camry, оставленный хозяином на улице Нейбута. Вандалы бросили неопознанный предмет в заднее стекло машины, тем самым вдребезги его разбив.
Одни жильцы домов рядом рассказывают, что на поступок маргиналов подтолкнул шальной градус:
«Просто пить надо меньше. Они сначала пили до часу ночи, а потом началось…», — пишут очевидцы.
А другие сообщают о более романтичной истории, в которой замешены высокие чувства:
«Вроде сказали, что парень с девушкой поругались… прекрасная половина не пережила ссоры. Это была мстя», — рассказывает житель Владивостока.
Более точные подробности остаются загадкой. Но не исключено, что ссора возлюбленных произошла после пары бокалов чего-нибудь горячительного.
Ранее «Восток-Медиа» рассказало о неадеквате из дальневосточной столицы, устроившем погром посреди белого дня.