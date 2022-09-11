«Дальнегорский ГОК» снова отвечает в суде

Posted 11 сентября 2022, 05:14
Published 11 сентября 2022, 05:14
Modified 16 ноября 2022, 09:21
Updated 16 ноября 2022, 09:21
Компания обратилась в суд в июле, а уже в сентябре Арбитражный суд Приморского края вынес свое решение — взыскать с ООО «Дальнегорский ГОК» в пользу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» 62 920 248 рублей 05 копеек задолженности за потребленную в в марте и апреле 2022 года электрическую энергию.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что производство на Дальнегорском горно-обогатительном комбинате было остановлено на три недели до 29 августа. Гендиректор ООО «Дальнегорский ГОК» Андрей Бормашенко рассказал, что остановка всех производственных линий даст починить оборудование, постоянно используемое во время рабочего процесса.