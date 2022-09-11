«Дальнегорский ГОК» снова отвечает в суде

Компания обратилась в суд в июле, а уже в сентябре Арбитражный суд Приморского края вынес свое решение — взыскать с ООО «Дальнегорский ГОК» в пользу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» 62 920 248 рублей 05 копеек задолженности за потребленную в в марте и апреле 2022 года электрическую энергию.