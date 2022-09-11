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Posted 11 сентября 2022, 05:14

Published 11 сентября 2022, 05:14

Modified 16 ноября 2022, 09:21

Updated 16 ноября 2022, 09:21

«Дальнегорский ГОК» снова отвечает в суде

«Дальнегорский ГОК» снова отвечает в суде

11 сентября 2022, 05:14
Фото: 1MI.
Сюжет
СПАРК
Известная приморская компания, уже бывшая на краю из-за долговых обязательств, снова выступает ответчиком в суде из-за многомиллионных долгов. На этот раз претензии к компании высказал ПАО «ДЭК» из-за задолженностей по оплате электроэнергии.

Компания обратилась в суд в июле, а уже в сентябре Арбитражный суд Приморского края вынес свое решение — взыскать с ООО «Дальнегорский ГОК» в пользу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» 62 920 248 рублей 05 копеек задолженности за потребленную в в марте и апреле 2022 года электрическую энергию.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что производство на Дальнегорском горно-обогатительном комбинате было остановлено на три недели до 29 августа. Гендиректор ООО «Дальнегорский ГОК» Андрей Бормашенко рассказал, что остановка всех производственных линий даст починить оборудование, постоянно используемое во время рабочего процесса.

#Новости#Общество#СПАРК
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