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Posted 10 сентября 2022, 23:41

Published 10 сентября 2022, 23:41

Modified 10 сентября 2022, 23:41

Updated 10 сентября 2022, 23:41

Создатель «Котенка Гав» умер на 72 году жизни

Из жизни ушел знаменитый мультипликатор

10 сентября 2022, 23:41
Фото: 1MI.

Создатель «Котенка Гав» умер на 72 году жизни

Сюжет
Смерть
На мультфильмах «Котенок Гав», «Простоквашино», «Незнайка на луне» выросли несколько поколений. Все эти шедевры были созданы одним и тем же человеком — заслуженным художником РФ Владимиром Вышегородцевым, который, к сожалению, покинул этот мир.

По словам шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова, мультипликатор умер в больнице от сердечного приступа. Смерть констатировали 9 сентября, в пятницу.

Владимиру Вышегородцеву было 72 года. За всю свою жизнь он создал множество прекрасных мультфильмов, которые трогали сердца и души не только детей, но и их родителей.

В памяти телезрителей навсегда останутся цитаты его героев, которые многие пользователи соцсетей любят использовать во всевозможных шутках и видеороликах.

«Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика». — Почтальон Печкин, «Простоквашино».
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь». — Кот Матроскин, «Простоквашино».
— Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
— Ну как же туда не ходить? Они же ждут! — «Котенок Гав».

Ранее «Восток-Медиа» писало о смерти королевы Великобритании Елизаветы Второй. Узкий круг людей узнал о кончине быстрее общественности.

 

#Новости#Общество#Россия#Смерть#Мультфильмы
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