Из жизни ушел знаменитый мультипликатор

Posted 10 сентября 2022, 23:41
Published 10 сентября 2022, 23:41
Modified 10 сентября 2022, 23:41
Updated 10 сентября 2022, 23:41
По словам шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова, мультипликатор умер в больнице от сердечного приступа. Смерть констатировали 9 сентября, в пятницу.
Владимиру Вышегородцеву было 72 года. За всю свою жизнь он создал множество прекрасных мультфильмов, которые трогали сердца и души не только детей, но и их родителей.
В памяти телезрителей навсегда останутся цитаты его героев, которые многие пользователи соцсетей любят использовать во всевозможных шутках и видеороликах.
«Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика». — Почтальон Печкин, «Простоквашино».
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь». — Кот Матроскин, «Простоквашино».
— Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
— Ну как же туда не ходить? Они же ждут! — «Котенок Гав».
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