Штормовое предупреждение: на Приморье вновь надвигается ненастье — дата

Posted 12 сентября 2022, 06:25
Published 12 сентября 2022, 06:25
Modified 14 сентября 2022, 05:20
Updated 14 сентября 2022, 05:20
В Примгидромете сообщили, что паводочные волны начинают продвигаться по течению рек, в скором времени они смешаются с их боковыми течениями. Особенно пострадают река Уссури в Лесозаводском ГО у г. Лесозаводск, Дальнереченский и Пожарский районы.
Бедствие начнется уже 13–14 сентября в Лесозаводске, до других населенных пунктов стихия доберется максимум к 18 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о последствия тайфуна HINNAMNOR. Полный отчет дал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он обращался за помощью к ТОФ, чтобы их судна привезли дизельное топливо для спецтехники, ликвидирующей размывы дорог и вывезли граждан из отрезанных от цивилизации мест.