Штормовое предупреждение: на Приморье вновь надвигается ненастье — дата

В Примгидромете сообщили, что паводочные волны начинают продвигаться по течению рек, в скором времени они смешаются с их боковыми течениями. Особенно пострадают река Уссури в Лесозаводском ГО у г. Лесозаводск, Дальнереченский и Пожарский районы.