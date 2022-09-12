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Posted 12 сентября 2022, 06:25

Published 12 сентября 2022, 06:25

Modified 14 сентября 2022, 05:20

Updated 14 сентября 2022, 05:20

Штормовое предупреждение: на Приморье вновь надвигается ненастье — дата

Штормовое предупреждение: на Приморье вновь надвигается ненастье — дата

12 сентября 2022, 06:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
По данным Примгидромета, уровень воды в реках поднимется до критического уровня. В отдаленных населенных пунктах вновь есть риски потопления, размыва дорог и уничтожения имущества аграриев.

В Примгидромете сообщили, что паводочные волны начинают продвигаться по течению рек, в скором времени они смешаются с их боковыми течениями. Особенно пострадают река Уссури в Лесозаводском ГО у г. Лесозаводск, Дальнереченский и Пожарский районы.

Бедствие начнется уже 13–14 сентября в Лесозаводске, до других населенных пунктов стихия доберется максимум к 18 сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствия тайфуна HINNAMNOR. Полный отчет дал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он обращался за помощью к ТОФ, чтобы их судна привезли дизельное топливо для спецтехники, ликвидирующей размывы дорог и вывезли граждан из отрезанных от цивилизации мест.

#Новости#Происшествие#Олег Кожемяко#Наводнение#Приморский край
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