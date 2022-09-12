Владимир Путин поддержал создание Всероссийской экологической организации

«Сам факт наличия вот такого движения в рамках большой организации общественной, оно бы заражало всех других участников процесса, теми проблемами, над которыми вы работали и о которых вы рассказали. Давайте подумаем, можно и так, и так. Мы не забудем об этом, я не забуду, постараюсь тоже вместе с вами продвигать эту идею», — сказал президент России.