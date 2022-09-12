Владимир Путин поддержал создание Всероссийской экологической организации

Posted 12 сентября 2022, 05:51
Published 12 сентября 2022, 05:51
Modified 12 сентября 2022, 05:51
Updated 12 сентября 2022, 05:51
Президент поблагодарил молодых людей за то, что они занимаются таким важным делом как защита окружающей среды.
«Знаю, что форум привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, готов ее защищать. И он проходит впервые здесь, да? Мне кажется, имея в виду уникальность места, в котором мы сейчас находимся, можно было бы сделать его регулярным, ежегодным. Со своей стороны, сделаю все для того, чтобы это поддержать», — обратился Владимир Путин к участникам форума.
Молодые экологи в свою очередь рассказали президенту о том, что они успели сделать на неделю форума. Помимо обсуждения вопросов защиты окружающей среды на дискуссионных площадках, они высадили 350 деревьев, обустроили экологическую тропу, провели забор проб в акваториях Камчатского края и исследовали её качество. Кроме того, участники форума разработали и провели для 800 учеников камчатских школ экологические уроки, а также создали концепцию детского экологического лагеря.
Воспользовались молодые люди и возможностью задать главе государства вопросы. Были затронуты такие темы как ответственность бизнеса за экологический вред, развитие системы экологического просвещения в школах через новое Российское движение детей и молодежи, организация экологических гуманитарных миссий на Донбассе, создание всероссийского молодежного образовательного центра, поддержка студенческих научных обществ, развитие экотуризма, реализация инициативы «Генеральная уборка» и другие.
Владимир Путин поддержал ряд идей, которые были выдвинуты участниками форума. Одна из них касается создания Всероссийской экологической организации.
«Сам факт наличия вот такого движения в рамках большой организации общественной, оно бы заражало всех других участников процесса, теми проблемами, над которыми вы работали и о которых вы рассказали. Давайте подумаем, можно и так, и так. Мы не забудем об этом, я не забуду, постараюсь тоже вместе с вами продвигать эту идею», — сказал президент России.
По завершении встречи Президенту представили информацию о деятельности международного центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород «Камчатка». Проект реализуется по поручению главы государства у мыса Шаромский и призван решить проблему исчезновения белых кречетов.
Напомним, в Хабаровском крае в этом году также проходит молодежный форум — «Амур». Уже стартовала его первая смена, посвященная спорту и здоровому образу жизни. Впереди еще две смены — «Дальневосточная семья» и «Бизнес-на-Амуре». Последняя станет всероссийской. В следующем году в рамках реализации флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева «Край инноваций и новых возможностей» планируется провести форум всероссийского масштаба в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.