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Posted 12 сентября 2022, 03:36

Published 12 сентября 2022, 03:36

Modified 12 сентября 2022, 03:56

Updated 12 сентября 2022, 03:56

Владивосток готовится к традиционному тигриному воскресенью

12 сентября 2022, 03:36
Сюжет
Администрация Владивостока
Уже больше 20 лет в последнее воскресенье сентября жители Владивостока отмечают День тигра.

С самого первого Дня тигра, проведённого в 2000 году, в городе устраивают красочное карнавальное шествие в полосатых костюмах. На этот раз праздник выпадает на 25 сентября, и по традиции он начнётся с прохода «тигриной» колонны по центру города. Организаторы приглашают принять в нём участие всех желающих, сообщает администрация Владивостока.

Составить карнавальные колонны могут как коллективы предприятий, организаций, образовательных учреждений — школ и даже детских садов, так и общественные объединения. Только их необходимо зарегистрировать в городской администрации — запись колонн-участниц шествия уже началась.

Как пояснили в управлении по делам молодёжи администрации Владивостока, предварительная регистрация поможет не только организовать расстановку участников праздничного шествия, но и определить наиболее ярких на тигрином карнавале.

Лучшие колонны среди образовательных учреждений, а также среди предприятий и организаций всех форм собственности организаторы отметят призами и подарками. Узнать более подробную информацию можно по телефону 222-08-38.

Принять участие в карнавальном тигрином шествии сможет любой желающий, подчёркивают организаторы праздника.

По традиции карнавальное шествие пройдёт по одной из главных улиц города — спустится от Покровского парка по Океанскому проспекту к центральной площади. О точном времени начала построения колонн организаторы сообщат дополнительно.

Регистрация колонн уже доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/631591b0bd4bc4cba342b377/. Она продлится до 22 сентября.

Карнавальное шествие станет началом праздника. В полдень на центральной площади начнут свою работу развлекательные тематические площадки. Посетить их можно будет до 16 часов. А в 18 часов горожан и гостей Владивостока приглашают на вечерний концерт.

Напомним, первый День тигра во Владивостоке провели в 2000 году, автором идеи организации экологического праздника стал писатель-охотовед Владимир Тройнин. А уже в 2001 году День тигра получил статус официального городского праздника. Затем инициативу Владивостока поддержали и в других городах Приморского и Хабаровского краёв, также праздник оценили жители других городов России и даже Европы. Наконец, в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 года на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле («Тигриный саммит»), участники форума установили отмечать ежегодно 29 июля Международный день тигра — International Tiger Day.

Так Владивосток подарил всему миру замечательный праздник — День тигра.

В этом году во Владивостоке, как ранее сообщало «Восток-Медиа», прошёл Международный фестиваль «Я, мы тигр», приуроченный к началу учебного года, VII Восточному экономическому форуму и II Международному форуму по сохранению тигра.

#Новости#Общество#Владивосток#Администрация Владивостока
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