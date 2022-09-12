Владивосток готовится к традиционному тигриному воскресенью

Напомним, первый День тигра во Владивостоке провели в 2000 году, автором идеи организации экологического праздника стал писатель-охотовед Владимир Тройнин. А уже в 2001 году День тигра получил статус официального городского праздника. Затем инициативу Владивостока поддержали и в других городах Приморского и Хабаровского краёв, также праздник оценили жители других городов России и даже Европы. Наконец, в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 года на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле («Тигриный саммит»), участники форума установили отмечать ежегодно 29 июля Международный день тигра — International Tiger Day.