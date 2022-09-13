Смертельное ДТП со спецтехникой произошло в Артёме Приморского края

Posted 13 сентября 2022, 07:45
Published 13 сентября 2022, 07:45
Modified 13 сентября 2022, 07:45
Updated 13 сентября 2022, 07:45
Смерть наступила до приезда скорой помощи.
По данным правоохранителей, погибший не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной спецтехники. От полученных тяжёлых травм водитель Skoda Rapid скончался на месте.
Водительский стаж рулевого составил 11 лет. При этом за ним не было зарегистрировано нарушений ПДД в течение 2022 года.
В полиции инициировали проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Для уточнения всех подробностей и воссоздания полной картины происшествия специалисты проведут ряд экспертиз и исследований.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры, по всей видимости, именно этой шокирующей аварии. Машины превратилась в груду измятого металла. В ролике видно, что на месте уже работали спецслужбы.