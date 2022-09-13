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Posted 13 сентября 2022, 07:45

Published 13 сентября 2022, 07:45

Modified 13 сентября 2022, 07:45

Updated 13 сентября 2022, 07:45

Смертельное ДТП со спецтехникой произошло в Артёме Приморского края

13 сентября 2022, 07:45
Сюжет
Происшествие
Водитель Skoda Rapid погиб в ДТП в районе 9 километра на подъезде к аэропорту Владивостока. При столкновении с единицей спецтехники Dong Feng 31-летний мужчина не выжил.

Смерть наступила до приезда скорой помощи.

По данным правоохранителей, погибший не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной спецтехники. От полученных тяжёлых травм водитель Skoda Rapid скончался на месте.

Водительский стаж рулевого составил 11 лет. При этом за ним не было зарегистрировано нарушений ПДД в течение 2022 года.

В полиции инициировали проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Для уточнения всех подробностей и воссоздания полной картины происшествия специалисты проведут ряд экспертиз и исследований.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры, по всей видимости, именно этой шокирующей аварии. Машины превратилась в груду измятого металла. В ролике видно, что на месте уже работали спецслужбы.

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Смертельное ДТП#Приморский край#ДТП
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