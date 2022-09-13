Трое не смогли выйти: жуткий пожар случился в жилом доме в Приморье

Posted 13 сентября 2022, 03:50
Published 13 сентября 2022, 03:50
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В управлении МЧС по Приморью сообщают, что 15 жильцов сами выбежали из дома ещё до прибытия пожарных. Трое горожан остались в отрезанных дымом помещениях.
Спасатели вывели этих приморцев на улицу и справились с возгоранием, не дав тому перекинуться из подвала в квартиры.
Подвал поврежден огнем на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.
Ещё не удалось выяснить, что стало причиной возгорания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае эвакуации жильцов из дома, в котором бушевал пожар.
Сотрудникам МЧС пришлось вывести 17 человек по лестничным маршам.
Возгорание в здании, где некогда располагался популярный ресторан, закончилось обрушением кровли, несмотря на все усилия пожарных.