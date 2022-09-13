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Posted 13 сентября 2022, 03:50

Published 13 сентября 2022, 03:50

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

тематическое фото

Трое не смогли выйти: жуткий пожар случился в жилом доме в Приморье

13 сентября 2022, 03:50
Фото: 1MI. тематическое фото

Пожарные эвакуировали троих человек из задымлённого дома в Приморье

Сюжет
Пожар
Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Лазо в Артёме. Трое жильцов не смогли покинуть здание самостоятельно.

В управлении МЧС по Приморью сообщают, что 15 жильцов сами выбежали из дома ещё до прибытия пожарных. Трое горожан остались в отрезанных дымом помещениях.

Спасатели вывели этих приморцев на улицу и справились с возгоранием, не дав тому перекинуться из подвала в квартиры.

Подвал поврежден огнем на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Ещё не удалось выяснить, что стало причиной возгорания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае эвакуации жильцов из дома, в котором бушевал пожар.

Сотрудникам МЧС пришлось вывести 17 человек по лестничным маршам.

Возгорание в здании, где некогда располагался популярный ресторан, закончилось обрушением кровли, несмотря на все усилия пожарных.

#Новости#Пожар#МЧС#Происшествие
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