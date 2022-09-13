Владимир Путин одобрил 9 инициатив Олега Кожемяко

Posted 13 сентября 2022, 06:30
Published 13 сентября 2022, 06:30
Modified 13 сентября 2022, 06:31
Updated 13 сентября 2022, 06:31
Заместитель председателя Правительства региона Николай Стецко отметил, что будут построены горнолыжный курорт в городе Арсеньев, дворец боевых искусств и школа на 1100 мест во Владивостоке. Вдобавок к этому в регионе пройдет комплексная застройка, в которой освоят 500 тысяч квадратных метров. На это выделено 59 миллиардов рублей.
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Губернатор Олег Кожемяко выказал благодарность за подготовку ВЭФ-2022. Он подчеркнул, что мероприятие прошло на высшем уровне.
Во время экономического форума подписали множество важных соглашений. В транспортно-логистической сфере собираются создать ТЛЦ «Артем», «Угловая» и «Контейнерный терминал Гродеково».
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В сфере здравоохранения составили соглашение между правительством Приморского края и ООО «Ист-Фарм» для создания производства препаратов парентерального питания, растворов для инъекций и Пропофола в Уссурийске.
Договоры заключили и в других областях экономики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече главы региона и президента. В ходе встречи решилась судьба школы в селе Воздвиженка.