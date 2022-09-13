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Posted 13 сентября 2022, 06:30

Published 13 сентября 2022, 06:30

Modified 13 сентября 2022, 06:31

Updated 13 сентября 2022, 06:31

Владимир Путин одобрил 9 инициатив Олега Кожемяко

13 сентября 2022, 06:30
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил 9 планов по социально-экономическому развитию региона. Инициативы затронули сразу несколько сфер жизни граждан.

Заместитель председателя Правительства региона Николай Стецко отметил, что будут построены горнолыжный курорт в городе Арсеньев, дворец боевых искусств и школа на 1100 мест во Владивостоке. Вдобавок к этому в регионе пройдет комплексная застройка, в которой освоят 500 тысяч квадратных метров. На это выделено 59 миллиардов рублей.

Также приступят к поддержке ТОР «Михайловский», обспечению жильем детей-сирот, строительству вторых очередей кампуса ДВФУ и другим проектам.

Губернатор Олег Кожемяко выказал благодарность за подготовку ВЭФ-2022. Он подчеркнул, что мероприятие прошло на высшем уровне.

Во время экономического форума подписали множество важных соглашений. В транспортно-логистической сфере собираются создать ТЛЦ «Артем», «Угловая» и «Контейнерный терминал Гродеково».

Для развития образования возведут 2 новых школы на 880 мест каждая и 2 детских сада на 525 мест. Они будут в Надеждинском муниципальном районе.

В сфере здравоохранения составили соглашение между правительством Приморского края и ООО «Ист-Фарм» для создания производства препаратов парентерального питания, растворов для инъекций и Пропофола в Уссурийске.

Договоры заключили и в других областях экономики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече главы региона и президента. В ходе встречи решилась судьба школы в селе Воздвиженка.

 

#Новости#Экономика#Владимир Путин#Олег Кожемяко#Приморский край
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