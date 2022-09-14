Фильм-катастрофа: жуткую разруху после наводнения показали в Приморье

Posted 14 сентября 2022, 02:35
Published 14 сентября 2022, 02:35
Modified 14 сентября 2022, 02:35
Updated 14 сентября 2022, 02:35
Бурные потоки воды снесли мосты, а вышедшие из берегов реки затопили дороги.
Катастрофические последствия удара HINNAMNOR по Приморью вынудили власти объявить региональный режим ЧС.
«Восток-Медиа» писало, что за восстановительными работами следит губернатор Олег Кожемяко.
К ремонту приморских дорог будут привлечены специалисты из других регионов. От удара стихии пострадала и электросеть региона.
На пике наводнения уровень воды местами был такой, что спасаться пришлось на крыше дома. Животные справились со стихийным бедствием лучше автомобилей.
Только Приморский край начал оправляться после этого удара тайфуна, как синоптики заметили ещё один жуткий вихрь над Тихим океаном.