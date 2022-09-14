Собаки сожрут детей? Агрессивные дворняги подмяли под себя микрорайон Владивостока

Бродячие собаки заполонили микрорайон во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала о засилье бродячих собак в микрорайоне Трудовая. Агрессивные псы кидаются на людей, и в любой момент может случиться трагедия.

По словам горожанки, свора бесчинствует на улицах Полярной, Связи и Минёров. Дворняги собираются возле домов и на детской площадке. Встречают школьников, — саркастически прокомментировала ситуацию очевидица. Обращения к «властям» результатов не дали, если верить жительнице микрорайона. Видно, ждут, когда собаки сожрут кого-нибудь, тогда и результат будет, — предположила недовольная женщина. Другие горожане утверждают, что свора на самом деле не представляет угрозы для людей. «Не вижу, что они кидаются [...] Женщина прошла с маленькой собакой на руках спокойно»;

«Никого они не трогают и ни на кого не кидаются! Я живу в этом районе». Информация о непростой ситуации появилась в telegram-канале svodka25. Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой гибели уличных животных во Владивостоке. Очевидец объяснил жуткий инцидент действиями неких злоумышленников.