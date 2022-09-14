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Posted 14 сентября 2022, 04:01

Published 14 сентября 2022, 04:01

Modified 14 сентября 2022, 04:08

Updated 14 сентября 2022, 04:08

Собаки сожрут детей? Агрессивные дворняги подмяли под себя микрорайон Владивостока

14 сентября 2022, 04:01

Бродячие собаки заполонили микрорайон во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала о засилье бродячих собак в микрорайоне Трудовая. Агрессивные псы кидаются на людей, и в любой момент может случиться трагедия.

По словам горожанки, свора бесчинствует на улицах Полярной, Связи и Минёров. Дворняги собираются возле домов и на детской площадке.

Встречают школьников, — саркастически прокомментировала ситуацию очевидица.

Обращения к «властям» результатов не дали, если верить жительнице микрорайона.

Видно, ждут, когда собаки сожрут кого-нибудь, тогда и результат будет, — предположила недовольная женщина.

Другие горожане утверждают, что свора на самом деле не представляет угрозы для людей.

  • «Не вижу, что они кидаются [...] Женщина прошла с маленькой собакой на руках спокойно»;
  • «Никого они не трогают и ни на кого не кидаются! Я живу в этом районе».

Информация о непростой ситуации появилась в telegram-канале svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой гибели уличных животных во Владивостоке. Очевидец объяснил жуткий инцидент действиями неких злоумышленников.

#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Бродячие собаки#Приморский край
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