Собаки сожрут детей? Агрессивные дворняги подмяли под себя микрорайон Владивостока

Posted 14 сентября 2022, 04:01
Published 14 сентября 2022, 04:01
Modified 14 сентября 2022, 04:08
Updated 14 сентября 2022, 04:08
По словам горожанки, свора бесчинствует на улицах Полярной, Связи и Минёров. Дворняги собираются возле домов и на детской площадке.
Встречают школьников, — саркастически прокомментировала ситуацию очевидица.
Обращения к «властям» результатов не дали, если верить жительнице микрорайона.
Видно, ждут, когда собаки сожрут кого-нибудь, тогда и результат будет, — предположила недовольная женщина.
Другие горожане утверждают, что свора на самом деле не представляет угрозы для людей.
Информация о непростой ситуации появилась в telegram-канале svodka25.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой гибели уличных животных во Владивостоке. Очевидец объяснил жуткий инцидент действиями неких злоумышленников.