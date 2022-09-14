В Великобритании сто сотрудников королевской резиденции рискуют потерять работу

Posted 14 сентября 2022, 09:40
Published 14 сентября 2022, 09:40
Modified 14 сентября 2022, 09:46
Updated 14 сентября 2022, 09:46
Как сообщают британские СМИ, после того как новый король взошел на престол, остановилась деятельность дома экс-принца Уэльского, передают 360tv.ru.
Оказавшиеся под угрозой увольнения сотрудники узнали о своем положении на благодарственном молебне, который проводился 12 сентября. В числе увольняемых — старшие сотрудники и личные секретари. Новость об этом вызвала у них потрясение.