В Великобритании сто сотрудников королевской резиденции рискуют потерять работу

Около ста человек из персонала королевской резиденции получили уведомления о том, что они могут потерять свои должности. Это случилось после провозглашения монархом Карла III.

Как сообщают британские СМИ, после того как новый король взошел на престол, остановилась деятельность дома экс-принца Уэльского, передают 360tv.ru. Оказавшиеся под угрозой увольнения сотрудники узнали о своем положении на благодарственном молебне, который проводился 12 сентября. В числе увольняемых — старшие сотрудники и личные секретари. Новость об этом вызвала у них потрясение.