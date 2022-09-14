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Posted 14 сентября 2022, 09:40

Published 14 сентября 2022, 09:40

Modified 14 сентября 2022, 09:46

Updated 14 сентября 2022, 09:46

В Великобритании сто сотрудников королевской резиденции рискуют потерять работу

14 сентября 2022, 09:40
Около ста человек из персонала королевской резиденции получили уведомления о том, что они могут потерять свои должности. Это случилось после провозглашения монархом Карла III.

Как сообщают британские СМИ, после того как новый король взошел на престол, остановилась деятельность дома экс-принца Уэльского, передают 360tv.ru.

Оказавшиеся под угрозой увольнения сотрудники узнали о своем положении на благодарственном молебне, который проводился 12 сентября. В числе увольняемых — старшие сотрудники и личные секретари. Новость об этом вызвала у них потрясение.

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