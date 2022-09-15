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Posted 15 сентября 2022, 10:57

Published 15 сентября 2022, 10:57

Modified 15 сентября 2022, 10:58

Updated 15 сентября 2022, 10:58

Москалькова выступила с инициативой обеспечения общественного контроля в колониях

15 сентября 2022, 10:57
В России может появиться национальный превентивный механизм для общественного контроля в колониях. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В нашем государстве есть специальная комиссия, которая следит за соблюдением прав заключенных в колониях, передает информканал 360tv.ru со ссылкой на слова омбудсмена. Однако во многих других странах функции данного органа осуществляет национальный превентивный механизм. Москалькова видит необходимость создания такой системы и в нашей стране.

Также уполномоченный по правам человека признала пользу ЕСПЧ, который дал российским гражданам надежду на получение компенсации. Однако, по мнению Москальковой, данный институт политизирован, и в последние годы это заметно по отношению к россиянам.

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