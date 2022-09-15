Москалькова выступила с инициативой обеспечения общественного контроля в колониях

В нашем государстве есть специальная комиссия, которая следит за соблюдением прав заключенных в колониях, передает информканал 360tv.ru со ссылкой на слова омбудсмена. Однако во многих других странах функции данного органа осуществляет национальный превентивный механизм. Москалькова видит необходимость создания такой системы и в нашей стране.