Москалькова выступила с инициативой обеспечения общественного контроля в колониях

Posted 15 сентября 2022, 10:57
Published 15 сентября 2022, 10:57
Modified 15 сентября 2022, 10:58
Updated 15 сентября 2022, 10:58
В нашем государстве есть специальная комиссия, которая следит за соблюдением прав заключенных в колониях, передает информканал 360tv.ru со ссылкой на слова омбудсмена. Однако во многих других странах функции данного органа осуществляет национальный превентивный механизм. Москалькова видит необходимость создания такой системы и в нашей стране.
Также уполномоченный по правам человека признала пользу ЕСПЧ, который дал российским гражданам надежду на получение компенсации. Однако, по мнению Москальковой, данный институт политизирован, и в последние годы это заметно по отношению к россиянам.