Олег Кожемяко принял участие в семинаре «День поля — 2022»

Posted 15 сентября 2022, 06:42
Published 15 сентября 2022, 06:42
Modified 15 сентября 2022, 06:42
Updated 15 сентября 2022, 06:42
На мероприятии собрались более 350 сельхозпроизводителей из разных регионов Дальнего Востока. Предприниматели представят новинки агротехники из различных областей: от животноводства до роботизированной фермы на 200 коров. Такую можно заказать «под ключ».
В своей речи на торжественном открытии события губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что сельское хозяйство сейчас особенно активно развивается. Для него предусмотрено множество мер господдержки. Глава региона добавил, что благодаря упорной работе фермеров совместно с инновационными технологиями количество урожая увеличивается. На некоторых аграриях урожайность ранних зерновых культур достигает 43 центнера с гектара.
По его словам, правительство помогает направлениям, использующим залежные земли, а также обращает внимание на оборудование, которое работает с земельными условиями участков.
Для приобретения породистого рогатого скота в 2022 году выделили более 700 миллионов рублей. Финансирование позволяет увеличить надои. Компания «ГринАгро» воспользовалась данной услугой — теперь производство молока достигает более 9 тонн с коровы в год.
Помимо этого государство вложилось в 250 единиц сельскохозяйственной техники. До конца года закупят еще около 95 комбайнов, тракторов и других необходимых приспособлений.
Олег Кожемяко вручил почетные грамоты губернатора Приморского края лучшим работникам предприятий и документы от сельскохозяйственной техники. Ему провели экскурсию, а также показали само оборудование, которое уже нуждается в молодых специалистах.
Семинар-совещание «День поля — 2022» стартовал 15 сентября и закончится 16 сентября. В первый день провели круглые столы, лекции и презентацию. На второй день запланированы работы со студентами и школьниками.
Ранее «Восток-Медиа» писало об открытии агроклассов. Теперь выпускники получат не только аттестат, но и профессию.