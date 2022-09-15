Олег Кожемяко принял участие в семинаре «День поля — 2022»

В своей речи на торжественном открытии события губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что сельское хозяйство сейчас особенно активно развивается. Для него предусмотрено множество мер господдержки. Глава региона добавил, что благодаря упорной работе фермеров совместно с инновационными технологиями количество урожая увеличивается. На некоторых аграриях урожайность ранних зерновых культур достигает 43 центнера с гектара.