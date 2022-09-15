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Posted 15 сентября 2022, 09:30

Published 15 сентября 2022, 09:30

Modified 15 сентября 2022, 09:42

Updated 15 сентября 2022, 09:42

тематическое фото

Режим ЧС федерального характера объявлен в Приморском крае — ущерб 3 млрд рублей

15 сентября 2022, 09:30
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Происшествие
В Приморском крае введён режим режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Соответствующее решение приняли на совещании под председательством главы МЧС России Александр Куренкова при участии губернатора Олега Кожемяко.
«Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — заключил Александр Куренков.

Согласно предварительным оценкам специалистов, ущерб от разгула тайфуна в Приморском крае превысил 3 миллиарда рублей. Теперь средства на ликвидацию последствий прохода непогоды будут выделяться из резервного фонда правительства РФ.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что катастрофические последствия удара HINNAMNOR по Приморью вынудили власти объявить региональный режим ЧС. Тайфун нанёс не только материальные повреждения, разрушил дороги и дома, но и привёл к человеческим жертвам.

#Новости#Происшествие#Наводнение#Приморский край
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