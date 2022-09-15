Режим ЧС федерального характера объявлен в Приморском крае — ущерб 3 млрд рублей

Ранее «Восток-Медиа» писало, что катастрофические последствия удара HINNAMNOR по Приморью вынудили власти объявить региональный режим ЧС. Тайфун нанёс не только материальные повреждения, разрушил дороги и дома, но и привёл к человеческим жертвам.