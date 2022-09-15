Режим ЧС федерального характера объявлен в Приморском крае — ущерб 3 млрд рублей

Posted 15 сентября 2022, 09:30
Published 15 сентября 2022, 09:30
Modified 15 сентября 2022, 09:42
Updated 15 сентября 2022, 09:42
«Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — заключил Александр Куренков.
Согласно предварительным оценкам специалистов, ущерб от разгула тайфуна в Приморском крае превысил 3 миллиарда рублей. Теперь средства на ликвидацию последствий прохода непогоды будут выделяться из резервного фонда правительства РФ.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что катастрофические последствия удара HINNAMNOR по Приморью вынудили власти объявить региональный режим ЧС. Тайфун нанёс не только материальные повреждения, разрушил дороги и дома, но и привёл к человеческим жертвам.