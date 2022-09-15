Украинские бомбы на улицах? Власти Приморья сделали важное заявление

Posted 15 сентября 2022, 06:13
Published 15 сентября 2022, 06:13
Modified 15 сентября 2022, 06:23
Updated 15 сентября 2022, 06:23
Власти края опровергли информацию о размещении диверсантами заминированных телефонов, планшетов, кошельков блокнотов и других небольших предметов.
УМВД России подтверждает, что распространенная информация является фейковой и просит граждан быть бдительными, — добавили специалисты.
Жителям Приморья напоминают: столкнувшись с подозрительным предметом, нашедший его человек должен обратиться в ФСБ края, полицию, МЧС или по номеру 112.
Трогать находку ни в коем случае нельзя.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры задержания вероятного пособника украинских спецслужб во Владивостоке.
Сотрудники ФСБ подозревают горожанина в передаче информации о местных секретных объектах киевскому режиму.