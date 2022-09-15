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Posted 15 сентября 2022, 06:13

Published 15 сентября 2022, 06:13

Modified 15 сентября 2022, 06:23

Updated 15 сентября 2022, 06:23

Власти Приморья прокомментировали слухи о готовящихся терактах СБУ

Украинские бомбы на улицах? Власти Приморья сделали важное заявление

15 сентября 2022, 06:13
Фото: 1MI.

Власти Приморья прокомментировали слухи о готовящихся терактах СБУ

Сюжет
Происшествие
Власти Приморья прокомментировали слухи о размещении начинённых взрывчаткой предметов украинскими спецслужбами на улицах. Информация оказалась недостоверной, но жителей края просят правильно реагировать на подозрительные находки.

Власти края опровергли информацию о размещении диверсантами заминированных телефонов, планшетов, кошельков блокнотов и других небольших предметов.

УМВД России подтверждает, что распространенная информация является фейковой и просит граждан быть бдительными, — добавили специалисты.

Жителям Приморья напоминают: столкнувшись с подозрительным предметом, нашедший его человек должен обратиться в ФСБ края, полицию, МЧС или по номеру 112.

Трогать находку ни в коем случае нельзя.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры задержания вероятного пособника украинских спецслужб во Владивостоке. 

Сотрудники ФСБ подозревают горожанина в передаче информации о местных секретных объектах киевскому режиму.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Теракт#Приморский край
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