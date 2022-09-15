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Posted 15 сентября 2022, 17:35

Published 15 сентября 2022, 17:35

Modified 15 сентября 2022, 17:36

Updated 15 сентября 2022, 17:36

Валерий Лимаренко: вопрос водоснабжения в Горнозаводске закроем в 2022 году

15 сентября 2022, 17:35
На территории Сахалинской области активно реализуется программа «Чистая вода».

Согласно программе, число жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 2019 по 2022 год должно увеличиться почти на 12 тысяч.

В рамках программы уже построены очистные сооружения на реке Малка Холмского района, а также на водозаборе в селе Чехов. Кроме того, проведена реконструкция системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район», начатая в 2019 году.

Кроме того, продолжается реконструкция водозабора в селе Горнозаводск, начатая в 2020 году. Ход строительства этих работ – на контроле губернатора области Валерия Лимаренко, поскольку  вопрос водоснабжения – один из самых острых для Горнозаводска. – Эта проблема имеет многолетнюю историю. Важно, что в этом году она будет решена – такая задача поставлена перед министерством ЖКХ. Уже в ближайшее время жители села должны получить доступ к качественной питьевой воде, – отметил Валерий Лимаренко.

Также в этом году планируется завершить строительство водопровода с устройством общественных колонок на улицах в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района и реконструкцию водозабора в п/р Ново-Александровск.

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