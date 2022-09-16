Копить будете до пенсии: роскошную виллу выставили на продажу во Владивостоке

Тайская вилла за 11 000 000 продаётся во Владивостоке

Жители Владивостока могут приобрести роскошную виллу на тайском курорте Пхукет. За 11 000 000 рублей покупателю достанется особняк с несколькими спальнями, автоматическими воротами и панорамными окнами.

В опубликованном на портале Farpost объявлении утверждается, что к вилле с жилой площадью 100 квадратных метров прилагается земельный участок в 245 «квадратов». Построенный в 2016 году особняк включает три спальни, два санузла, гостиную, кухню со всей необходимой техникой, панорамные окна. На участке есть бассейн, сама территория окружена забором. Продаю виллу по цене ниже рынка, — отметил нынешний владелец. Напомним, летом 2022 года средняя зарплата в Приморье достигла 59 600 рублей. Откладывая такую сумму каждый месяц, накопить на виллу удастся за 17 лет. Если тратить хотя бы половину заработка на жильё и еду, собирать деньги придётся 34 года. Ранее «Восток-Медиа» писало о появлении во Владивостоке баснословно дорогой машины.