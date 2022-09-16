Копить будете до пенсии: роскошную виллу выставили на продажу во Владивостоке

Posted 16 сентября 2022, 03:55
Published 16 сентября 2022, 03:55
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В опубликованном на портале Farpost объявлении утверждается, что к вилле с жилой площадью 100 квадратных метров прилагается земельный участок в 245 «квадратов».
Построенный в 2016 году особняк включает три спальни, два санузла, гостиную, кухню со всей необходимой техникой, панорамные окна. На участке есть бассейн, сама территория окружена забором.
Продаю виллу по цене ниже рынка, — отметил нынешний владелец.
Напомним, летом 2022 года средняя зарплата в Приморье достигла 59 600 рублей. Откладывая такую сумму каждый месяц, накопить на виллу удастся за 17 лет.
Если тратить хотя бы половину заработка на жильё и еду, собирать деньги придётся 34 года.
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