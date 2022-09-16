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Posted 16 сентября 2022, 03:55

Published 16 сентября 2022, 03:55

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Копить будете до пенсии: роскошную виллу выставили на продажу во Владивостоке

16 сентября 2022, 03:55

Тайская вилла за 11 000 000 продаётся во Владивостоке

Жители Владивостока могут приобрести роскошную виллу на тайском курорте Пхукет. За 11 000 000 рублей покупателю достанется особняк с несколькими спальнями, автоматическими воротами и панорамными окнами.

В опубликованном на портале Farpost объявлении утверждается, что к вилле с жилой площадью 100 квадратных метров прилагается земельный участок в 245 «квадратов».

Построенный в 2016 году особняк включает три спальни, два санузла, гостиную, кухню со всей необходимой техникой, панорамные окна. На участке есть бассейн, сама территория окружена забором.

Продаю виллу по цене ниже рынка, — отметил нынешний владелец.

Напомним, летом 2022 года средняя зарплата в Приморье достигла 59 600 рублей. Откладывая такую сумму каждый месяц, накопить на виллу удастся за 17 лет.

Если тратить хотя бы половину заработка на жильё и еду, собирать деньги придётся 34 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о появлении во Владивостоке баснословно дорогой машины.

#Новости#Общество#Владивосток#Таиланд#Приморский край
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