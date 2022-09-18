Ездить невозможно: жуткий автобус курсирует в Приморье

Posted 17 сентября 2022, 23:09
Published 17 сентября 2022, 23:09
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По словам горожанки, места, куда она с мужем должна была сесть согласно билетам, находятся в ужасающем состоянии. Одно из них вообще без сиденья, сверху на пассажиров капает вода.
Ответ на вопрос «как нам ехать» получить у водителя не удалось.
Автобус не мой, я просто подменяю, пишите жалобу, — заявил тот женщине.
Информация о состоянии мест в автобусе появилась в telegram-канале nakhodka_news.
Ранее «Восток-Медиа» писало о конфликте водителя автобуса с пассажиром во Владивостоке. Один из участников пустил в ход оружие, и оба приморца оказались в больнице.