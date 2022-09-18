vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2022, 23:09

Published 17 сентября 2022, 23:09

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Пасажирка рассказала о жутком состоянии автобуса на маршруте Владивосток-Находка

Ездить невозможно: жуткий автобус курсирует в Приморье

17 сентября 2022, 23:09
Фото: 1MI.

Пасажирка рассказала о жутком состоянии автобуса на маршруте Владивосток-Находка

Сюжет
Общественный транспорт
Жительница Приморья рассказала о жутком состоянии автобуса, курсирующего между Владивостоком и Находкой. ЗАплатившие за билет 990 рублей пассажиры вынуждены ездить в ужасающих условиях.

По словам горожанки, места, куда она с мужем должна была сесть согласно билетам, находятся в ужасающем состоянии. Одно из них вообще без сиденья, сверху на пассажиров капает вода.

Ответ на вопрос «как нам ехать» получить у водителя не удалось.

Автобус не мой, я просто подменяю, пишите жалобу, — заявил тот женщине.

Информация о состоянии мест в автобусе появилась в telegram-канале nakhodka_news.

Ранее «Восток-Медиа» писало о конфликте водителя автобуса с пассажиром во Владивостоке. Один из участников пустил в ход оружие, и оба приморца оказались в больнице.

 

 

#Новости#Общество#Общественный транспорт#Автобус#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика