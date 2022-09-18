Уголовные дела заведены: западные преступники поплатятся за содеянное в Приморье

Posted 18 сентября 2022, 04:50
Published 18 сентября 2022, 04:50
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В Дальневосточном управлении транспортной полиции сообщили, что молодые люди украли два жилета стоимостью около 8 000 рублей, пока все остальные пассажиры спали.
Ворам даже удалось выйти из приморского аэропорта Кневичи с добычей, но по пути в город с ними связались полицейские.
После этих звонков туристы сочли за лучшее написать явку с повинной и вернуть жилеты законному владельцу, — отметили в ведомстве.
На обоих гостей из европейской части России заведены уголовные дела за кражу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителей Приморья, укравшем ценные вещи у своего коллеги.