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Posted 18 сентября 2022, 04:50

Published 18 сентября 2022, 04:50

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

тематическое фото

Уголовные дела заведены: западные преступники поплатятся за содеянное в Приморье

18 сентября 2022, 04:50
Фото: 1MI. тематическое фото

Туристы украли спасательные жилеты из самолёта по пути в Приморье

Сюжет
Происшествие
Двое туристов из Подмосковья присвоили спасательные жилеты, пока летели в Приморье. СОдеянное грозит им серьёзными проблемами с законом.

В Дальневосточном управлении транспортной полиции сообщили, что молодые люди украли два жилета стоимостью около 8 000 рублей, пока все остальные пассажиры спали.

Ворам даже удалось выйти из приморского аэропорта Кневичи с добычей, но по пути в город с ними связались полицейские.

После этих звонков туристы сочли за лучшее написать явку с повинной и вернуть жилеты законному владельцу, — отметили в ведомстве.

На обоих гостей из европейской части России заведены уголовные дела за кражу. 

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителей Приморья, укравшем ценные вещи у своего коллеги.

#Новости#Происшествие#Туристы#УТ МВД по ДФО#Приморский край
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