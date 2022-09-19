Моряки из Приморья напугали враждебно настроенного соседа

Ракетные катера ТОФ прошли вблизи острова Хоккайдо

Ракетные катера Тихоокеанского флота прошли рядом с северным японским островом Хоккайдо по направлению к Приморскому краю. Военные Японии обратили пристальное внимание на своих российских коллег.

Объединённое командование сил самообороны Японии сообщает, что недалеко от Хоккайдо прошли четыре ракетных катера. Японские моряки пристально наблюдали за российскими коллегами. Военным недружественной страны удалось запечатлеть на фото все корабли ТОФ, прошедшие через разделяющий Сахалин и Хоккайдо пролив Лаперуза. Ранее «Восток-Медиа» писало об устроившем переполох в Японии корабле «Карелия». Корабль оказался в глубоком тылу Страны восходящего солнца. Экипаж другого судна привлёк к себе внимание японских военных, приблизившись к цели атомной бомбардировки. Читайте также: Моряки из Владивостока оказались в роковом месте недалеко от враждебных берегов