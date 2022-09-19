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Posted 19 сентября 2022, 06:08

Published 19 сентября 2022, 06:08

Modified 19 сентября 2022, 06:08

Updated 19 сентября 2022, 06:08

Предприниматели Приморья смогут еще эффективнее вести диалоги с властями

Предприниматели Приморья смогут еще эффективнее вести диалоги с властями

19 сентября 2022, 06:08
Фото: 1MI.
Министерство экономического развития Приморья разработало новый проект, который поможет местным представителям власти помогать предпринимателям. Теперь встречи «Час инвестора» будут способствовать формированию благоприятной инвестиционной обстановки.

В министерстве экономического развития Приморья уточнили, что встречи под названием «Час инвестора» будут проводиться еженедельно. На них предприниматели смогут рассказать властям о возникающих трудностях во время ведения бизнеса. Таким образом должностные лица помогут решить сложности и развить инвестиционные проекты.

В своеобразных переговорах примет участие зампред правительства Николай Стецко. Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин отметил, что большая часть возникающих вопросов касается предоставления налоговых льгот, земельных и имущественных проблем. Помимо этого на встречах обсудят бюрократические проволочки. Список спикеров составляется на основе потребностей инвесторов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о лучшем регионе-экспортере в России. Приморский край может похвастаться двумя крупными компаниями, которые прошли дальневосточный этап.

Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.

 

#Новости#Экономика#Приморский край
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