Предприниматели Приморья смогут еще эффективнее вести диалоги с властями

В министерстве экономического развития Приморья уточнили, что встречи под названием «Час инвестора» будут проводиться еженедельно. На них предприниматели смогут рассказать властям о возникающих трудностях во время ведения бизнеса. Таким образом должностные лица помогут решить сложности и развить инвестиционные проекты.