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Posted 19 сентября 2022, 05:28

Published 19 сентября 2022, 05:28

Modified 19 сентября 2022, 05:28

Updated 19 сентября 2022, 05:28

тематическое фото

В Приморье отремонтировали огромное количество теплосетей

19 сентября 2022, 05:28
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Отопительный сезон
Более 2 километров теплосетей заменили в Артеме. Таким образом специалисты минимизировали риски возникновения форс-мажоров во время отопительного сезона и повысили качество теплоснабжения.

Компания АО «ДГК» завершает ремонтные работы на теплотрассах Артема на ул.  Кирова, Володарского и Севастопольской. Специалисты уточнили, что масштабные изменения предстоит сделать на улице Лазо. Магистраль обеспечивает теплом 2/3 жителей города.

Здесь заменят подающий трубопровод диаметром 820 миллиметров и обратный трубопровод диаметром 720 миллиметров. Новые трубы поставят на 335 метрах теплотрассы. Мастера уже снижают теплопотери на сетях и налаживают изоляцию на трубах. Ремонт завершат 30 сентября, после этого благоустроят территорию.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что к отопительному сезону сейчас готовы Находка, Фокино, Спасск-Дальний и Владивосток. Использовать новые трубы можно несколько десятков лет. Компания «Примтеплоэнерго» уже сделала более 40 километров магистралей по всему краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подключении газа в селах региона. Общая длина газопроводов составит 78,5 километров, готовность одного из них превышает 80%.

Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере газоснабжения и энергетики.

 

 

#Новости#Общество#Отопительный сезон#Приморский край
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