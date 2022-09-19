В Приморье отремонтировали огромное количество теплосетей

Posted 19 сентября 2022, 05:28
Published 19 сентября 2022, 05:28
Modified 19 сентября 2022, 05:28
Updated 19 сентября 2022, 05:28
Компания АО «ДГК» завершает ремонтные работы на теплотрассах Артема на ул. Кирова, Володарского и Севастопольской. Специалисты уточнили, что масштабные изменения предстоит сделать на улице Лазо. Магистраль обеспечивает теплом 2/3 жителей города.
Здесь заменят подающий трубопровод диаметром 820 миллиметров и обратный трубопровод диаметром 720 миллиметров. Новые трубы поставят на 335 метрах теплотрассы. Мастера уже снижают теплопотери на сетях и налаживают изоляцию на трубах. Ремонт завершат 30 сентября, после этого благоустроят территорию.
Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что к отопительному сезону сейчас готовы Находка, Фокино, Спасск-Дальний и Владивосток. Использовать новые трубы можно несколько десятков лет. Компания «Примтеплоэнерго» уже сделала более 40 километров магистралей по всему краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подключении газа в селах региона. Общая длина газопроводов составит 78,5 километров, готовность одного из них превышает 80%.
Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере газоснабжения и энергетики.