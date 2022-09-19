В Приморье отремонтировали огромное количество теплосетей

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что к отопительному сезону сейчас готовы Находка, Фокино, Спасск-Дальний и Владивосток. Использовать новые трубы можно несколько десятков лет. Компания «Примтеплоэнерго» уже сделала более 40 километров магистралей по всему краю.