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Posted 18 сентября 2022, 22:42

Published 18 сентября 2022, 22:42

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Встали намертво: пробка из-за ДТП сковала главную трассу Приморья

18 сентября 2022, 22:42

Авария сковала дорожное движение на въезде во Владивосток

Сюжет
Происшествие
Автомобиль опрокинулась на автодороге Уссури в районе посёлка Трудовое. Важнейшую дорогу Приморья уже сковала пробка.

Машина опрокинулась набок по дороге во Владивосток, на место аварии уже прибыли полицейские и спасатели.

Автомобилисты сообщают о формировании пробки в этой части Приморья. По данным сервиса 2gis, движение встало почти намертво между остановками Лесная Заимка и Весенняя.

Фото перевёрнутой машины взяты из telegram-канала p.Trudovoe и сервиса 2gis.

Ранее «Восток-Медиа» писало о километровой пробке, собравшейся на трассе Владивосток-Находка в выходной день.

Причина, по которой деcятки автомобилистов поехали в одно и то же место почти одновременно, осталась в тайне.

 

#Новости#Происшествие#Пробка#Приморский край#ДТП
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