Встали намертво: пробка из-за ДТП сковала главную трассу Приморья

Posted 18 сентября 2022, 22:42
Published 18 сентября 2022, 22:42
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Машина опрокинулась набок по дороге во Владивосток, на место аварии уже прибыли полицейские и спасатели.
Автомобилисты сообщают о формировании пробки в этой части Приморья. По данным сервиса 2gis, движение встало почти намертво между остановками Лесная Заимка и Весенняя.
Фото перевёрнутой машины взяты из telegram-канала p.Trudovoe и сервиса 2gis.
Ранее «Восток-Медиа» писало о километровой пробке, собравшейся на трассе Владивосток-Находка в выходной день.
Причина, по которой деcятки автомобилистов поехали в одно и то же место почти одновременно, осталась в тайне.