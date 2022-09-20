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Posted 19 сентября 2022, 23:50

Published 19 сентября 2022, 23:50

Modified 19 сентября 2022, 23:51

Updated 19 сентября 2022, 23:51

Глава Примгидромета рассказал о похолодании до отрицательных отметок

Холод из Арктики: пугающий прогноз от главного синоптика Приморья

19 сентября 2022, 23:50
Фото: 1MI.

Глава Примгидромета рассказал о похолодании до отрицательных отметок

Сюжет
Прогноз погоды
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что в двадцатых числах сентября регион ожидает похолодание. Температура воздуха может опуститься до отрицательных отметок.

По словам Бориса Кубая, в ближайшие пару ночей столбики термометров в регионе рухнут с уровня около +12ºC до -3ºC. 

Отрицательная ночная температура может наблюдаться как в горных районах, так и в долинах и распадках, — отметил глава Примгидромета.

Заморозки продлятся недолго благодаря формирующейся над Амуром фронтальной зоне. Она не даст новой порции холода из Арктики подойти к Приморью.

Впрочем, холода могут просочиться в регион уже к концу сентября. Точнее «сказать трудно», подчеркнул синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие погодные аномалии ожидаются в Приморском крае в октябре 2022 года.

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#Новости#Общество#Прогноз погоды#Зима#Приморский край
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