Холод из Арктики: пугающий прогноз от главного синоптика Приморья

Posted 19 сентября 2022, 23:50
Published 19 сентября 2022, 23:50
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По словам Бориса Кубая, в ближайшие пару ночей столбики термометров в регионе рухнут с уровня около +12ºC до -3ºC.
Отрицательная ночная температура может наблюдаться как в горных районах, так и в долинах и распадках, — отметил глава Примгидромета.
Заморозки продлятся недолго благодаря формирующейся над Амуром фронтальной зоне. Она не даст новой порции холода из Арктики подойти к Приморью.
Впрочем, холода могут просочиться в регион уже к концу сентября. Точнее «сказать трудно», подчеркнул синоптик.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какие погодные аномалии ожидаются в Приморском крае в октябре 2022 года.