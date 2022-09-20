Около ста российских граждан застряли в аэропорту Ирана из-за неисправности самолета

Авиалайнер «Конвиаса» оказался неисправным. Застрявшим в аэропорту Тегерана гражданам из РФ оформят временное разрешение на въезд на территорию государства, сообщили в Ростуризме. Их разместят в гостиницах, снабдив всем необходимым, а завтра выдадут визы.