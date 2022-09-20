vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2022, 11:06

Published 20 сентября 2022, 11:06

Modified 20 сентября 2022, 11:07

Updated 20 сентября 2022, 11:07

Около ста российских граждан застряли в аэропорту Ирана из-за неисправности самолета

20 сентября 2022, 11:06
Примерно 100 россиян вынужденно остались в Иране. Самолет, на котором они должны были лететь, сломался.

Пассажирам пообещали выдать полноценные визы, чтобы они смогли комфортно дождаться своего вылета, передают 360tv.ru со ссылкой на Ростуризм.

Авиалайнер «Конвиаса» оказался неисправным. Застрявшим в аэропорту Тегерана гражданам из РФ оформят временное разрешение на въезд на территорию государства, сообщили в Ростуризме. Их разместят в гостиницах, снабдив всем необходимым, а завтра выдадут визы.

Глава туристического ведомства лично контролирует эту ситуацию. Точная дата вылета пока не назначена.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика