Около ста российских граждан застряли в аэропорту Ирана из-за неисправности самолета

Posted 20 сентября 2022, 11:06
Published 20 сентября 2022, 11:06
Modified 20 сентября 2022, 11:07
Updated 20 сентября 2022, 11:07
Пассажирам пообещали выдать полноценные визы, чтобы они смогли комфортно дождаться своего вылета, передают 360tv.ru со ссылкой на Ростуризм.
Авиалайнер «Конвиаса» оказался неисправным. Застрявшим в аэропорту Тегерана гражданам из РФ оформят временное разрешение на въезд на территорию государства, сообщили в Ростуризме. Их разместят в гостиницах, снабдив всем необходимым, а завтра выдадут визы.
Глава туристического ведомства лично контролирует эту ситуацию. Точная дата вылета пока не назначена.