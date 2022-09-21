ДТП с элитными внедорожниками очень удивило жителей Приморья — видео

Posted 21 сентября 2022, 04:31
Published 21 сентября 2022, 04:31
Modified 21 сентября 2022, 04:31
Updated 21 сентября 2022, 04:31
По словам очевидца, авария произошла рядом с травмпунктом на улице Уткинской. Водитель Lexus задней частью своей машины протаранил Hummer, вышел из салона, посмотрел на результат своей работы, сел назад за руль и отъехал.
Всегда возникает вопрос, как на такую машину человек смог заработать, — прокомментировал ситуацию один наблюдатель.
Кадры аварии и комментарий приморца взяты из telegram-канала dpskontrol_125rus.
Ранее «Восток-Медиа» писало о неизвестном автомобилисте из Владивостока, протаранившем три автомобиля при езде задним ходом.