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Posted 21 сентября 2022, 04:31

Published 21 сентября 2022, 04:31

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

ДТП с элитными внедорожниками очень удивило жителей Приморья — видео

21 сентября 2022, 04:31

Водитель протаранил машину задним ходом во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Водитель дорогого внедорожника врезался в чужую роскошную машину, сдавая назад. Действия автомобилиста шокировали наблюдателей.

По словам очевидца, авария произошла рядом с травмпунктом на улице Уткинской. Водитель Lexus задней частью своей машины протаранил Hummer, вышел из салона, посмотрел на результат своей работы, сел назад за руль и отъехал.

Всегда возникает вопрос, как на такую машину человек смог заработать, — прокомментировал ситуацию один наблюдатель.

Кадры аварии и комментарий приморца взяты из telegram-канала dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о неизвестном автомобилисте из Владивостока, протаранившем три автомобиля при езде задним ходом.

#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#Автомобили#Приморский край#ДТП
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