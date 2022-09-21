История со стрелком в Приморье получила продолжение

Девушка вызвала такси от компании «Удача» и, как она утверждает, поплатилась за это. Таксист стал угрожать ей пистолетом. По какой причине — не уточняется. Сейчас его доставили в отделение полиции Уссурийска для выяснения обстоятельств произошедшего.