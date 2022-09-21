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Posted 21 сентября 2022, 10:15

Published 21 сентября 2022, 10:15

Modified 21 сентября 2022, 10:15

Updated 21 сентября 2022, 10:15

История со стрелком в Приморье получила продолжение

История со стрелком в Приморье получила продолжение

21 сентября 2022, 10:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Жительница Уссурийска столкнулась с пугающей ситуацией — по ее словам, таксист угрожал ей огнестрельным оружием. Подозреваемого доставили в отделение полиции.

Девушка вызвала такси от компании «Удача» и, как она утверждает, поплатилась за это. Таксист стал угрожать ей пистолетом. По какой причине — не уточняется. Сейчас его доставили в отделение полиции Уссурийска для выяснения обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки сотрудники примут соответствующее законодательству России решение.

Это не первый случай стрельбы в Уссурийске. Загадочный местный житель решил «популять» из травматического пистолета прямо посреди оживленной улицы города. Нечто подобное произошло в столице Дальнего Востока. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета во Владивостокской крепости. Остановиться его не убедили даже аргументы очевидцев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о начале этой истории. Девушка призвала фирмы такси проверять своих сотрудников.

#Новости#Происшествие#Приморский край
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