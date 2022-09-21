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Posted 21 сентября 2022, 10:59

Published 21 сентября 2022, 10:59

Modified 21 сентября 2022, 10:59

Updated 21 сентября 2022, 10:59

Межрегиональные соревнования по судомодельному спорту стартовали в Хабаровске

21 сентября 2022, 10:59
Сюжет
Спорт
В столице Хабаровского края дан старт Межрегиональным соревнованиям по судомодельному спорту. В регионе они проводятся впервые после перерыва, который длился почти 30 лет. Состязания за Кубок Дальнего Востока проходят на озере Рица.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в течение четырех дней юные инженеры-конструкторы из Хабаровского края, Амурской области, Приморского и Хабаровского краёв будут соревноваться в личных и командных зачетах.

Накануне на территории центра цифрового образования «IT-куб» прошло торжественное открытие соревнований с участием представителей Хабаровского судостроительного завода. Кроме того, в день открытия спортсмены предоставили копийные модели на стендовую оценку.

Сегодня на воду было спущено около 100 копийных и скоростных радиоуправляемых моделей. Главная особенность этих соревнований в том, что участники выступают с моделями, сделанными собственными руками. Все они соответствуют требованиям правил судомодельного спорта России и международной классификации NAVIGA.

«В состав сборных команд вошли лучшие спортсмены по результатам краевых соревнований. Большим и долгожданным событием стал приезд команд из других территорий Дальнего Востока. Наш регион представляют учащиеся из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ульчского района», — рассказала методист Центра технического творчества Регионального модельного центра Евгения Романова.

Победителей Межрегиональных соревнований по судомодельному спорту наградят 25 сентября дипломами и медалями в личных зачетах, команды будут награждены дипломами и командным кубком.

Отметим, что в Хабаровском крае действует система кластерного образования, которая обеспечивает взаимодействие школ с ведущими предприятиями и профессиональными организациями. Так, в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре в текущем году открыт класс по авиастроению, а в следующем в крае будет открыт — по судостроению.

#Хабаровский край#Спорт
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