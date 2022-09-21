Межрегиональные соревнования по судомодельному спорту стартовали в Хабаровске

Отметим, что в Хабаровском крае действует система кластерного образования, которая обеспечивает взаимодействие школ с ведущими предприятиями и профессиональными организациями. Так, в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре в текущем году открыт класс по авиастроению, а в следующем в крае будет открыт — по судостроению.