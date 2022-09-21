Польша и Прибалтика запретили въезд для россиян с шенгенскими визами

Posted 21 сентября 2022, 12:43
Published 21 сентября 2022, 12:43
Modified 21 сентября 2022, 12:44
Updated 21 сентября 2022, 12:44
Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.
По информации «Народных Новостей» запрет на въезд россиян с «шенгеном» введен Польшей, Литвой, Эстонией и Прибалтикой он вступил в силу 19 сентября. Помимо этого, с 1 сентября главы МИД Евросоюза решили приостановить действие Соглашения об упрощенном порядке выдачи виз жителям РФ. Это решение привело к замедлению оформления документа и повысило его стоимость.
Действия восточноевропейских стран, их стремление изолировать россиян не одобряют многие страны Европейского союза. По мнению политолога, это государства, экономика которых зависит от турпотока из России.
Например, Германия или Франция не вводят запретов на въезд для россиян. На самом деле, в ЕС можно попадать через различные государства. Ряд стран Евросоюза продолжат выдавать визы, в частности, южноевропейские Греция, Италия, Испания. Они ждут туристов их РФ. Ведь от россиян зависит их доход. Такую же позицию занимает Кипр.
Ряд европейские стран резко осудили Россию еще до событий на Украине. Особенно критически настроены Польша и Прибалтика.
По словам политолога, государства, которые ввели ограничения для РФ ведут эмоциональную политику некой морали. Это недальновидная позиция. Дело в том, что российские бизнесмены, которых наказывают имеют двойные гражданства, поэтому продолжат ездить в ЕС. Также свободно пересекают границы дипломаты. Наказание касается исключительно простых граждан, который приезжали в Европу к родственникам или как туристы. Это, по мнению Александра Рара неправильно.
Политолог подчеркнул, что Европа и Запад даже в период холодной войны, выступали за открытые границы и призывали не возводить Берлинскую стену, соблюдая права человека. В настоящее время ряд западных стран нарушают эти права.