Польша и Прибалтика запретили въезд для россиян с шенгенскими визами

По словам политолога, государства, которые ввели ограничения для РФ ведут эмоциональную политику некой морали. Это недальновидная позиция. Дело в том, что российские бизнесмены, которых наказывают имеют двойные гражданства, поэтому продолжат ездить в ЕС. Также свободно пересекают границы дипломаты. Наказание касается исключительно простых граждан, который приезжали в Европу к родственникам или как туристы. Это, по мнению Александра Рара неправильно.