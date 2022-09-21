Владимир Путин: Россия поддержит референдумы на Донбассе, в Запорожье и Херсоне

Posted 21 сентября 2022, 11:08
Published 21 сентября 2022, 11:08
Modified 21 сентября 2022, 11:08
Updated 21 сентября 2022, 11:08
В том, что жители этих регионов проголосуют за вхождение в состав нашей страны, можно фактически не сомневаться, об этом говорят данные многочисленных социологических исследований. Они могут расходиться в цифрах, но не в уверенном прогнозе результата референдумов.
Меж тем Киевская и НАТОвская пропаганда целенаправленно продвигала на освобождённых территориях тезис о том, что Россия откажется от них. Своим обращением президент РФ устраняет последние сомнения: Россия готова вновь стать родным домом для Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Россия своих людей не бросит.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг, — заявил Владимир Путин в своём обращении. — Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».
Таким образом президент РФ берёт на себя функции гаранта защиты Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства уловил запрос, исходящий от сотен тысяч жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о незамедлительном проведении референдумов и присоединении к России.
Обращение президента ясно даёт понять: Россия ощущает свою ответственность за судьбу людей Донбасса и освобождённых территорий, считает их таким же родным народом, как и любой народ России. Мы уже защищаем эти регионы, но после вхождения в состав России будем делать это совершенно в ином качестве. Действия России официально станут защитой своих людей и своей земли.
Отметим, что президент РФ выражает мнение большинства граждан России. Этого решения давно ждали, о его необходимости говорили жители всех регионов РФ. И слова президента встретили позитивный отклик. Давно пора!