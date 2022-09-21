Владимир Путин: Россия поддержит референдумы на Донбассе, в Запорожье и Херсоне

Обращение президента ясно даёт понять: Россия ощущает свою ответственность за судьбу людей Донбасса и освобождённых территорий, считает их таким же родным народом, как и любой народ России. Мы уже защищаем эти регионы, но после вхождения в состав России будем делать это совершенно в ином качестве. Действия России официально станут защитой своих людей и своей земли.