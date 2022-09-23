На «PrоДФО» расскажут о контенте на Дальнем Востоке

Posted 23 сентября 2022, 06:48
Published 23 сентября 2022, 06:48
Modified 23 сентября 2022, 06:48
Updated 23 сентября 2022, 06:48
Такими рекомендациями поделился digital-евангелист и руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте, сооснователь Edtech-агентства Edburo Вячеслав Прохоров в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!» и форума «PrоДФО».
Спикер рассказал, что благодаря разнообразию природных, культурных и исторических достопримечательностей Дальнего Востока создавать контент о путешествиях по региону можно в самых разных форматах.
«Важно сделать так, чтобы какое бы взаимодействие пользователь ни совершил, он сможет познакомиться через ваш контент с теми красотами, которые предлагает регион. Это может быть виртуальный тур по конкретной достопримечательности, музейный гид или мини-приложение для туристов и жителей города», — сообщил Вячеслав Прохоров.
По словам Прохорова, публиковать материалы следует в нативном формате — создавать прямые трансляции, репортажи, истории, клипы и опросы. Также контент можно продвигать через виджеты, приложения, подкасты и чат-боты.
«Нужно понимать, как работают алгоритмы и умная лента. Не копируйте материалы из интернета, адаптируйте контент под конкретную целевую аудиторию, используйте медиафайлы хорошего качества», — посоветовал эксперт.
Спикер отметил, что основная масса аудитории Вконтакте находится в возрастном диапазоне от 25 до 45 лет, а это экономически самая активная аудитория, которую составляет весомый пласт туристов.
«Обычно в рамках продвижения туризма все может упираться в рекламу. Но следует помнить, что сегодня люди буквально живут в соцсетях: они регулярно их используют, читают, слушают музыку, смотрят фильмы, общаются. Это важно учитывать и продвигать свой контент не только с помощью рекламы», — добавил спикер.
«PrоДФО» — это серия уникальных форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов, СМИ и жителей регионов ДФО. Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, городской среде, поддержке молодежи, туризму.
Форум в Хабаровске проходит 22 — 24 сентября в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!». Организаторы форума «PrоДФО» — Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и ODBT Group.