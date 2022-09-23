На «PrоДФО» расскажут о контенте на Дальнем Востоке

«Важно сделать так, чтобы какое бы взаимодействие пользователь ни совершил, он сможет познакомиться через ваш контент с теми красотами, которые предлагает регион. Это может быть виртуальный тур по конкретной достопримечательности, музейный гид или мини-приложение для туристов и жителей города», — сообщил Вячеслав Прохоров.