Олег Кожемяко предложил скорректировать закон о ЧС

Posted 23 сентября 2022, 05:05
Published 23 сентября 2022, 05:05
Modified 23 сентября 2022, 05:05
Updated 23 сентября 2022, 05:05
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался на совещании под руководством заместителя министра РФ по делам гражданской обороны Виктора Яцуценко. По его словам, в связи с тем, что ответственность за общественную безопасность при ЧС возложена сразу на несколько ведомств федерального и регионального масштабов, Приморский край не может так эффективно предотвращать последствия стихий.
Например, проводить расчистки русел рек можно только при введении режима ЧС. Если бы это разрешалось делать до наступления бедствия — было бы гораздо проще и легче переносить природные бедствия. Также после введения режима ЧС нельзя отсрочить ликвидацию последствий на благоприятный период — необходимо закончить работы до конца положенного времени. Однако проводить ту же расчистку русел удобнее в конце осени, когда не будет паводков.
Помимо прочего Олег Кожемяко предложил пересмотреть оценку ущерба при ЧС. Виктор Яцуценко отметил, что на рассмотрение всех вопросов потребуется месяц.
Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях тайфуна Хиннамнор. Ликвидация последствий находится на личном контроле главы региона.