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Posted 23 сентября 2022, 05:05

Published 23 сентября 2022, 05:05

Modified 23 сентября 2022, 05:05

Updated 23 сентября 2022, 05:05

Олег Кожемяко предложил скорректировать закон о ЧС

23 сентября 2022, 05:05
Сюжет
ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил внести изменения в федеральное законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это связано с неудобствами в предотвращении последствий стихийных бедствий.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался на совещании под руководством заместителя министра РФ по делам гражданской обороны Виктора Яцуценко. По его словам, в связи с тем, что ответственность за общественную безопасность при ЧС возложена сразу на несколько ведомств федерального и регионального масштабов, Приморский край не может так эффективно предотвращать последствия стихий.

Например, проводить расчистки русел рек можно только при введении режима ЧС. Если бы это разрешалось делать до наступления бедствия — было бы гораздо проще и легче переносить природные бедствия. Также после введения режима ЧС нельзя отсрочить ликвидацию последствий на благоприятный период — необходимо закончить работы до конца положенного времени. Однако проводить ту же расчистку русел удобнее в конце осени, когда не будет паводков.

Помимо прочего Олег Кожемяко предложил пересмотреть оценку ущерба при ЧС. Виктор Яцуценко отметил, что на рассмотрение всех вопросов потребуется месяц.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях тайфуна Хиннамнор. Ликвидация последствий находится на личном контроле главы региона.

#Новости#ЧС#Происшествие#Тайфун#Приморский край
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