Олег Кожемяко предложил скорректировать закон о ЧС

Например, проводить расчистки русел рек можно только при введении режима ЧС. Если бы это разрешалось делать до наступления бедствия — было бы гораздо проще и легче переносить природные бедствия. Также после введения режима ЧС нельзя отсрочить ликвидацию последствий на благоприятный период — необходимо закончить работы до конца положенного времени. Однако проводить ту же расчистку русел удобнее в конце осени, когда не будет паводков.