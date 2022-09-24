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Posted 24 сентября 2022, 03:16

Published 24 сентября 2022, 03:16

Modified 24 сентября 2022, 03:16

Updated 24 сентября 2022, 03:16

Мэр Владивостока позавтракал с журналистами прямо на центральной площади города

24 сентября 2022, 03:16
Сюжет
Администрация Владивостока
В последнюю субботу сентября глава Владивостока Константин Шестаков вместе с журналистами позавтракал прямо на центральной площади города. В дальневосточной столице продолжает работу гастрономическая площадка «От Арктики до Дальнего Востока».

Градоначальник представил журналистам организаторов и рестораторов гастрономической площадки, которая стала частью проекта Ростуризма «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности».

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что в мероприятии принимают участие более сотни рестораторов и шеф-поваров из разных уголков России —  от Карелии и Мурманска до Камчатки и Приморья. Профессионалы привезли с собой уйму продуктов, чтобы радовать посетителей собственной гастрономической культурой.

«Еще несколько лет назад Владивосток никак не ассоциировался с туризмом, - заметил Константин Шестаков во время встречи с журналистами. – Все говорили: там туманы и холодно, кто туда поедет? Но всё пошло по-другому. За несколько лет мы смогли сделать так, чтобы смыслов посещать Владивостока стало много. Сегодня, например, мы проводим уникальный для России марафон. Кроме того, у нас есть замечательная гастрономия, ради которой к нам приезжают тысячи гостей из самых разных регионов».

Константин Шестаков не сомневается, что Россия должна узнать о о широких возможностях и перспективах Арктики и Дальнего Востока.

«У нас такая гастрономия, ради которой можно купить билет на самолет и прилететь к нам в гости», — уверенно заявил градоначальник.

Всех желающих насладиться гастрономическими изысками ждут с семьёй и друзьями около здания правительства Приморья до вечера 25 сентября.

#Новости#Общество#Культура#Дальний Восток#Владивосток#Администрация Владивостока#Приморский край
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