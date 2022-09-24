Мэр Владивостока позавтракал с журналистами прямо на центральной площади города

Posted 24 сентября 2022, 03:16
Published 24 сентября 2022, 03:16
Modified 24 сентября 2022, 03:16
Updated 24 сентября 2022, 03:16
Градоначальник представил журналистам организаторов и рестораторов гастрономической площадки, которая стала частью проекта Ростуризма «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности».
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что в мероприятии принимают участие более сотни рестораторов и шеф-поваров из разных уголков России — от Карелии и Мурманска до Камчатки и Приморья. Профессионалы привезли с собой уйму продуктов, чтобы радовать посетителей собственной гастрономической культурой.
«Еще несколько лет назад Владивосток никак не ассоциировался с туризмом, - заметил Константин Шестаков во время встречи с журналистами. – Все говорили: там туманы и холодно, кто туда поедет? Но всё пошло по-другому. За несколько лет мы смогли сделать так, чтобы смыслов посещать Владивостока стало много. Сегодня, например, мы проводим уникальный для России марафон. Кроме того, у нас есть замечательная гастрономия, ради которой к нам приезжают тысячи гостей из самых разных регионов».
Константин Шестаков не сомневается, что Россия должна узнать о о широких возможностях и перспективах Арктики и Дальнего Востока.
«У нас такая гастрономия, ради которой можно купить билет на самолет и прилететь к нам в гости», — уверенно заявил градоначальник.
Всех желающих насладиться гастрономическими изысками ждут с семьёй и друзьями около здания правительства Приморья до вечера 25 сентября.