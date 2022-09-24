Мэр Владивостока позавтракал с журналистами прямо на центральной площади города

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что в мероприятии принимают участие более сотни рестораторов и шеф-поваров из разных уголков России — от Карелии и Мурманска до Камчатки и Приморья. Профессионалы привезли с собой уйму продуктов, чтобы радовать посетителей собственной гастрономической культурой.