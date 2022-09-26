Хакеры из RaHDIt выложили в открытый доступ данные о разведчиках с Украины

Posted 26 сентября 2022, 19:50
Published 26 сентября 2022, 19:50
Modified 26 сентября 2022, 19:51
Updated 26 сентября 2022, 19:51
Стало известно, что разведка Украины работает под прикрытием посольств в более двадцати государствах. В том числе - в Германии, Польше и Италии, передает информационное агентство 360tv.ru.
Украинские разведчики есть также среди дипломатических представителей в дружественных РФ странах или государствах, придерживающихся нейтралитета. Например, в Греции, Венгрии, Аргентине.
Часть представителей украинской разведки работает в представительствах ЕС, НАТО и ООН.
Также хакерам удалось обнаружить свыше сорока мест базирования СВР и их учебное заведение, которое было законспирировано. Фото и сведения о разведчиках были выложили на сайт «Немезида». Правоохранители подтвердили, что данные актуальны.