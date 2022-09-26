Указ подписан: Путин предоставил отсрочку от частичной мобилизации миллионам россиян

Posted 26 сентября 2022, 02:55
Published 26 сентября 2022, 02:55
Modified 26 сентября 2022, 02:55
Updated 26 сентября 2022, 02:55
Портал объясняем.рф сообщает, что отсрочку от частичной мобилизации получили все резервисты, обучающиеся очно или очно-заочно в университетах.
Также её [отсрочку] предоставят тем, кто получает первое среднее специальное образование, — добавили в telegram-канале портала.
Ранее «Восток-Медиа» писало, куда жители Приморского края могут обратиться за помощью при незаконной мобилизации.
Законно призванным резервистам стоит явиться в военный комиссариат в соответствии с повесткой, иначе не избежать наказания.
Рабочие места мобилизованных россиян будут сохранены за ними по новым правилам. После демобилизации граждане смогут вернуться на привычную работу.