Указ подписан: Путин предоставил отсрочку от частичной мобилизации миллионам россиян

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва из запаса. Право получить образование до мобилизации получили не только студенты университетов.

Портал объясняем.рф сообщает, что отсрочку от частичной мобилизации получили все резервисты, обучающиеся очно или очно-заочно в университетах. Также её [отсрочку] предоставят тем, кто получает первое среднее специальное образование, — добавили в telegram-канале портала. Ранее «Восток-Медиа» писало, куда жители Приморского края могут обратиться за помощью при незаконной мобилизации. Законно призванным резервистам стоит явиться в военный комиссариат в соответствии с повесткой, иначе не избежать наказания. Рабочие места мобилизованных россиян будут сохранены за ними по новым правилам. После демобилизации граждане смогут вернуться на привычную работу.