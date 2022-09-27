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Posted 27 сентября 2022, 04:08

Published 27 сентября 2022, 04:08

Modified 27 сентября 2022, 04:08

Updated 27 сентября 2022, 04:08

тематическое фото

Частичная мобилизация: семьи призванных из Приморья получат централизованную помощь

27 сентября 2022, 04:08
Фото: 1MI. тематическое фото

Центры поддержки семей мобилизованных в Приморье появятся по всему краю

Сюжет
Армия
Во всех районах Приморского края откроются центры помощи семьям мобилизованных на военную службу граждан. Туда матери, дети и другие члены семей смогут обратиться с бытовыми и другими вопросами. Ведомство уже начало работу в Артемовском городском округе.

Семьи мужчин, которых мобилизовали будут получать социальную помощь в Приморском крае. Такое поручение дал всем главам муниципалитетов губернатор Олег Кожемяко.

26 сентября такой центр помощи открылся в Артёме. Семьи мобилизованных могут обратиться с любой просьбой, в том числе и просьбой о психологической помощи. Помощь будут оказывать специалисты государственной думы Артёмовского округа и участники общественных организаций. За первый час работы было получено 12 обращений, рассказывают в администрации города.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что в каждом районе края должен открыться подобный центр помощи. В ведомстве обязательно должен быть сотрудник соцслужбы, который поможет оперативно решить вопросы быта.

Администрация Владивостока напоминает о работе горячей линии, позвонив на которую можно узнать любую информацию о частичной мобилизации, действующей в России с 21 сентября. Для ответов на вопросы достаточно позвонить по номеру «122» или зайти на сайт объясняем.рф.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о списке профессий, работающие по которым могут получить отсрочку от военной службы в рамках частичной мобилизации.

#Новости#Армия#Администрация Владивостока#СВО#Спецоперация#Приморский край
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