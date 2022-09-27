Частичная мобилизация: семьи призванных из Приморья получат централизованную помощь

Posted 27 сентября 2022, 04:08
Published 27 сентября 2022, 04:08
Modified 27 сентября 2022, 04:08
Updated 27 сентября 2022, 04:08
Семьи мужчин, которых мобилизовали будут получать социальную помощь в Приморском крае. Такое поручение дал всем главам муниципалитетов губернатор Олег Кожемяко.
26 сентября такой центр помощи открылся в Артёме. Семьи мобилизованных могут обратиться с любой просьбой, в том числе и просьбой о психологической помощи. Помощь будут оказывать специалисты государственной думы Артёмовского округа и участники общественных организаций. За первый час работы было получено 12 обращений, рассказывают в администрации города.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что в каждом районе края должен открыться подобный центр помощи. В ведомстве обязательно должен быть сотрудник соцслужбы, который поможет оперативно решить вопросы быта.
Администрация Владивостока напоминает о работе горячей линии, позвонив на которую можно узнать любую информацию о частичной мобилизации, действующей в России с 21 сентября. Для ответов на вопросы достаточно позвонить по номеру «122» или зайти на сайт объясняем.рф.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о списке профессий, работающие по которым могут получить отсрочку от военной службы в рамках частичной мобилизации.