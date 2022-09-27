Частичная мобилизация: семьи призванных из Приморья получат централизованную помощь

26 сентября такой центр помощи открылся в Артёме. Семьи мобилизованных могут обратиться с любой просьбой, в том числе и просьбой о психологической помощи. Помощь будут оказывать специалисты государственной думы Артёмовского округа и участники общественных организаций. За первый час работы было получено 12 обращений, рассказывают в администрации города.