Mazda уйдёт из Владивостока? Официальное разъяснение

«Соллерс» ведёт переговоры о покупке доли Mazda в заводе во Владивостоке

Сюжет Автомобиль

Компания «Соллерс Авто» обсуждает с партнёрами из Mazda выкуп их доли в заводе, расположенном во Владивостоке. Предполагается, что после ухода японской компании простаивать предприятие не будет.

Интерфакс пишет со ссылкой на пресс-службу «Соллерс Авто», что завод будет использоваться для производства автомобилей других брендов в случае выкупа доли Mazda. Окончательное решение ещё принято не было, переговоры с японскими партнёрами продолжаются. Ранее «Восток-Медиа» писало, что руководство Mazda задумалось о продаже своей доли в предприятии из-за сложностей с поставками комплектующих на завод. Перебои в работе фабрики начались ещё в мае 2022 года, когда коллектив в полном составе был отправлен в корпоративный отпуск. После окончания отпуска ворота предприятия так и не открылись.