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Posted 27 сентября 2022, 00:29

Published 27 сентября 2022, 00:29

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

тематическое фото

Mazda уйдёт из Владивостока? Официальное разъяснение

27 сентября 2022, 00:29
Фото: 1MI. тематическое фото

«Соллерс» ведёт переговоры о покупке доли Mazda в заводе во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Компания «Соллерс Авто» обсуждает с партнёрами из Mazda выкуп их доли в заводе, расположенном во Владивостоке. Предполагается, что после ухода японской компании простаивать предприятие не будет.

Интерфакс пишет со ссылкой на пресс-службу «Соллерс Авто», что завод будет использоваться для производства автомобилей других брендов в случае выкупа доли Mazda.

Окончательное решение ещё принято не было, переговоры с японскими партнёрами продолжаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что руководство Mazda задумалось о продаже своей доли в предприятии из-за сложностей с поставками комплектующих на завод.

Перебои в работе фабрики начались ещё в мае 2022 года, когда коллектив в полном составе был отправлен в корпоративный отпуск.

После окончания отпуска ворота предприятия так и не открылись.

 

#Новости#Экономика#Владивосток#Япония#Автомобиль#Приморский край
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