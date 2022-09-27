Mazda уйдёт из Владивостока? Официальное разъяснение

Posted 27 сентября 2022, 00:29
Published 27 сентября 2022, 00:29
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Интерфакс пишет со ссылкой на пресс-службу «Соллерс Авто», что завод будет использоваться для производства автомобилей других брендов в случае выкупа доли Mazda.
Окончательное решение ещё принято не было, переговоры с японскими партнёрами продолжаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что руководство Mazda задумалось о продаже своей доли в предприятии из-за сложностей с поставками комплектующих на завод.
Перебои в работе фабрики начались ещё в мае 2022 года, когда коллектив в полном составе был отправлен в корпоративный отпуск.
После окончания отпуска ворота предприятия так и не открылись.