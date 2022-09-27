Повестки разносят по квартирам? Частичная мобилизация в Приморье не закончена

Частичную мобилизацию в Приморье продолжили

В военном комиссариате Приморского края уточнили, что частичная мобилизация продолжается, а также назвали телефон, по которому можно обращаться за разъяснениями.

Сегодня утром некоторым жителям Владивостока в дверь звонили молодые люди, представляющиеся «волонтерами из военкомата». «Восток-Медиа» обратилось за разъяснениями в краевой военкомат. В приемной военного комиссара Приморского края Николая Тригубко рекомендовали обратиться в отдел по работе с гражданами по телефону 8 (423) 234-30-71. Ответивший за звонок сотрудник военкомата подтвердил, что действительно повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации, могут быть вручены волонтерами. — Да, у нас такие есть, — ответил собеседник. Он также уточнил, что частичная мобилизация пребывающих в запасе жителей Приморья еще продолжается. Напомним, 22 сентября на совещании в правительстве региона военный комиссар Приморского края сообщил «контрольные цифры» в рамках частичной мобилизации: она затронет 7 700 человек. — В целом работа организована. Развернуты участки размещения, пункты сбора. Выделен транспорт для доставки повесток в отдаленные районы, — заявил на совещании Николай Тригубко. Ранее «Восток-Медиа» писало об ответственности за уклонение от частичной мобилизации и куда обращаться в случае незаконной частичной мобилизации. Мобилизация в Приморском крае: собираем «тревожный чемоданчик» Узнать подробнее