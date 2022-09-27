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Posted 27 сентября 2022, 01:38

Published 27 сентября 2022, 01:38

Modified 27 сентября 2022, 01:40

Updated 27 сентября 2022, 01:40

тематическое фото

Повестки разносят по квартирам? Частичная мобилизация в Приморье не закончена

27 сентября 2022, 01:38
Фото: 1MI. тематическое фото

Частичную мобилизацию в Приморье продолжили

В военном комиссариате Приморского края уточнили, что частичная мобилизация продолжается, а также назвали телефон, по которому можно обращаться за разъяснениями.

Сегодня утром некоторым жителям Владивостока в дверь звонили молодые люди, представляющиеся «волонтерами из военкомата».

«Восток-Медиа» обратилось за разъяснениями в краевой военкомат. В приемной военного комиссара Приморского края Николая Тригубко рекомендовали обратиться в отдел по работе с гражданами по телефону 8 (423) 234-30-71.

Ответивший за звонок сотрудник военкомата подтвердил, что действительно повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации, могут быть вручены волонтерами.

— Да, у нас такие есть, — ответил собеседник.

Он также уточнил, что частичная мобилизация пребывающих в запасе жителей Приморья еще продолжается.

Напомним, 22 сентября на совещании в правительстве региона военный комиссар Приморского края сообщил «контрольные цифры» в рамках частичной мобилизации: она затронет 7 700 человек.

— В целом работа организована. Развернуты участки размещения, пункты сбора. Выделен транспорт для доставки повесток в отдаленные районы, — заявил на совещании Николай Тригубко.

Ранее «Восток-Медиа» писало об ответственности за уклонение от частичной мобилизации и куда обращаться в случае незаконной частичной мобилизации.

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